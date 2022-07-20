【網購騙案】主題公園及酒店套票成高危貨品榜首　籲應從官方渠道或認可分銷商買貨品

▲ （警方提供）

警方今日（20日）表示，過去一週「主題公園/酒店套票」超越長居榜首的「海鮮」，奪得高危貨品排行榜榜首。早前拘捕一名女子，涉嫌自稱主題樂園高層親屬，先在網上低價出售樂園及酒店套票，並與部分買家成功交易以博取信任後，再向其他人行騙，收取款項後失去聯絡。警方暫接獲22名市民報案，相信實際被騙人數應會更多。

警方提醒，雖然樂園門票騙案主腦被捕，但社交平台和二手買賣網站仍有售賣門票和套票的可疑貼文，網民應繼續提高警覺。保障自己，應從官方渠道或認可分銷商購買貨品，不要盡信網上討論區的「口碑」。

高危貨品排行榜

主題公園/酒店套票

海鮮

傢俬/家庭用品

電腦

電器

玩具模型

智能電話

手袋

手錶

派對房間服務

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責任編輯：余思嵐