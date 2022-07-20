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【明星豪宅】吳彥祖美國4千呎複式豪宅易手賺310萬港元　私人泳池健身房設備齊全

娛樂 13:13 2022/07/20

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吳彥祖美國4千呎複式豪宅易手賺310萬港元。

現年47歲的吳彥祖（Daniel）憑靚仔外形及出色演技，成為香港影壇炙手可熱的演員，近年與太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）舉家移居美國，並將演藝事業遷移到美國發展，進軍成荷里活演員。上月Daniel罕有帶同妻女出席首映會，女兒Raven一頭挑染紅髮造型成為焦點，標緻臉孔遺傳父母優良基因，不過兒童染髮問題卻一度引起爭議。

最新影片：曾業喬專訪

易手賺310萬港元

向來愛女深切的Daniel，早前有傳他為了女兒Raven升學教育問題，有意由灣區搬到洛杉磯生活，而其位於加洲奧克蘭豪宅區Upper Rockridge的複式大宅，一放售便有買家接手，更以全現金交易的形式成功出售。

據知，Daniel於2020年以390萬美元（約3,062萬港元）購入大屋，相隔兩年以429.5萬美元（約3,372萬港元）售出，易手即賺310萬港元。

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【兒童染髮】吳彥祖一家三口亮相首映禮　9歲女兒挑染紅髮造型搶父母鏡

全屋面積4千呎

從地產經理上載的豪宅相片可見，四周圍環境清幽，由外觀已見得複式大宅夠豪華。全屋面積3948平方呎，共有5間房，室內裝修設計充滿現代感，陳例著藝術品味的擺設，配搭部分木造傢俱，簡約又大氣。

除了3間睡房，對身形嚴格管理的Daniel，特意打造私人健身房，疫情嚴峻時期仍可安在家中做運動，沒有任何藉口變胖走樣！

超大戶外花園設有燒烤爐、私人泳池，還有一片大草地，適合邀請好友回家開派對。

不少網民大讚Daniel豪宅設計有品味，笑言買家很有可能是他的粉絲：「買家還能獲得男神的簽名」、「男神泡過的泳池啊」、「彥祖睡過的床」，認真令人羨慕。

Daniel奧克蘭豪宅逐格睇：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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