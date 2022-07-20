  • 31°C
香港時間 : 2022720日 (週三) 12:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【活體祭祀】涉付款以動物祭祀作分手復合儀式　兩女顧客認串謀虐畜候判

社會 11:59 2022/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

涉付款以動物祭祀作分手復合儀式，兩女顧客認串謀虐畜候判。（資料圖片）

19歲大專男生涉於社交平台上經營以兔子及白老鼠等小動物作活體祭祀生意，吸引多名顧客光顧，其中2名女顧客分別支付約1.2萬至5萬元，要求男生進行分手和復合儀式，兩女顧客今（20日）於西九龍裁判法院承認串謀殘酷對待動物罪。裁判官將案件押後至8月12日判刑，先索取社會服務令報告，2名被告准保釋候判。

涉案4名被告為唐綽謙（19歲）、郭昀睎（29歲、售貨員）、劉詠琪（32歲、美容師）及蔡靖寧（24歲、接待員），郭、劉兩人今分別承認1項串謀殘酷對待動物罪。

唐早前承認兩項殘酷對待動物罪、1項企圖殘酷對待動物罪及6項串謀殘酷對待動物罪，蔡則承認兩項串謀殘酷對待動物罪，分別被判入更生中心及120小時社會服務令。

案情指，1名支持動物權益的男子於2021年8月11日，在Instagram上發現有專頁經營以動物作祭祀，以增進關係的生意，於是聯絡專頁經營者。對方回應指有關儀式需透過奉獻小動物及巫師的血液進行，收費為1.5萬元起，雙方協議於同日在荃灣會面，男子於是報警。

警員同日稍後拘捕唐，並由唐的電話WhatsApp 紀錄發現唐與另外3名被告的對話。當中顯示郭曾於8月初接觸唐，並先後給予唐逾5萬元，要求透過儀式使他人分手，唐隨後又會傳送些「血淋淋」的相片予郭。

郭曾表示不願以白兔作祭品，惟稍後時間唐向郭表示，儀式已使用兔子完成。郭在警誡下稱，透過Instagram帳戶認識唐，並曾透過對方進行兩次儀式，但郭未有出席。

根據WhatsApp紀錄又顯示，劉曾於8月初向唐查問及儀式收費，並將自己與另1名男子的相片傳送予唐。數日後唐提及須以現金購買活體動物，隨後唐又將「血淋淋」的老鼠照片傳送予劉。劉在警誡下指，希望透過儀式與男友復合，並曾支付約1.2萬元予唐，但劉否認對儀式知情。

裁判官將案件押後至8月12日判刑，其間替2名被告索取社會服務令報告，2名被告續准保釋候判。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【死因研訊】女子疑打抗生素後藥物敏感昏迷亡　死因庭陪審團退庭商議
今日 10:41
【死因研訊】女子疑打抗生素後藥物敏感昏迷亡　死因庭陪審團退庭商議
【打擊罪行】涉粉嶺華明邨非法收債　29歲男被捕
今日 09:30
【打擊罪行】涉粉嶺華明邨非法收債　29歲男被捕
【打擊罪行】警搜重慶大廈賓館拘5人　檢偽鈔可卡因及刀
今日 09:08
【打擊罪行】警搜重慶大廈賓館拘5人　檢偽鈔可卡因及刀

你可能感興趣

【死因研訊】女子疑打抗生素後藥物敏感昏迷亡　死因庭陪審團退庭商議
今日 10:41
【死因研訊】女子疑打抗生素後藥物敏感昏迷亡　死因庭陪審團退庭商議
【打擊罪行】涉粉嶺華明邨非法收債　29歲男被捕
今日 09:30
【打擊罪行】涉粉嶺華明邨非法收債　29歲男被捕
【打擊罪行】警搜重慶大廈賓館拘5人　檢偽鈔可卡因及刀
今日 09:08
【打擊罪行】警搜重慶大廈賓館拘5人　檢偽鈔可卡因及刀
罪案 社交平台 售貨員 九龍 服務

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
13:16 2022/07/19
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
16:03 2022/07/14
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
【加工陷阱】麵包和穀物早餐是超加工食品　研究揭日食一份增18%早死風險
09:32 2022/07/17
【加工陷阱】麵包和穀物早餐是超加工食品　研究揭日食一份增18%早死風險