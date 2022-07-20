【活體祭祀】涉付款以動物祭祀作分手復合儀式　兩女顧客認串謀虐畜候判

▲ 涉付款以動物祭祀作分手復合儀式，兩女顧客認串謀虐畜候判。（資料圖片）

19歲大專男生涉於社交平台上經營以兔子及白老鼠等小動物作活體祭祀生意，吸引多名顧客光顧，其中2名女顧客分別支付約1.2萬至5萬元，要求男生進行分手和復合儀式，兩女顧客今（20日）於西九龍裁判法院承認串謀殘酷對待動物罪。裁判官將案件押後至8月12日判刑，先索取社會服務令報告，2名被告准保釋候判。

涉案4名被告為唐綽謙（19歲）、郭昀睎（29歲、售貨員）、劉詠琪（32歲、美容師）及蔡靖寧（24歲、接待員），郭、劉兩人今分別承認1項串謀殘酷對待動物罪。

唐早前承認兩項殘酷對待動物罪、1項企圖殘酷對待動物罪及6項串謀殘酷對待動物罪，蔡則承認兩項串謀殘酷對待動物罪，分別被判入更生中心及120小時社會服務令。

案情指，1名支持動物權益的男子於2021年8月11日，在Instagram上發現有專頁經營以動物作祭祀，以增進關係的生意，於是聯絡專頁經營者。對方回應指有關儀式需透過奉獻小動物及巫師的血液進行，收費為1.5萬元起，雙方協議於同日在荃灣會面，男子於是報警。

警員同日稍後拘捕唐，並由唐的電話WhatsApp 紀錄發現唐與另外3名被告的對話。當中顯示郭曾於8月初接觸唐，並先後給予唐逾5萬元，要求透過儀式使他人分手，唐隨後又會傳送些「血淋淋」的相片予郭。

郭曾表示不願以白兔作祭品，惟稍後時間唐向郭表示，儀式已使用兔子完成。郭在警誡下稱，透過Instagram帳戶認識唐，並曾透過對方進行兩次儀式，但郭未有出席。

根據WhatsApp紀錄又顯示，劉曾於8月初向唐查問及儀式收費，並將自己與另1名男子的相片傳送予唐。數日後唐提及須以現金購買活體動物，隨後唐又將「血淋淋」的老鼠照片傳送予劉。劉在警誡下指，希望透過儀式與男友復合，並曾支付約1.2萬元予唐，但劉否認對儀式知情。

裁判官將案件押後至8月12日判刑，其間替2名被告索取社會服務令報告，2名被告續准保釋候判。

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記者：梁錦麟