【七人樂隊】徐克發揮無厘頭風格　張達明張錦程奉旨「發癲」過足癮

▲ 《七人樂隊》

《七人樂隊》由洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東，及徐克共7位香港殿堂級導演，各自抽籤一個年代，執導一個與香港有關的故事，合奏出這部滿溢香港情懷的電影。

當中，徐克導演負責執導電影最後一個單元，時間設定於未來的《深度對話》。

紀錄香港不同年代

徐導透露早於2007年與杜琪峯及林嶺東一起拍攝《鐵三角》時，已萌生與幾位好友共同執導一部電影的念頭，蘊釀多年終於成事。

他認為《七人樂隊》的誕生是件開心事，作為紀念7位導演之間的友情也好，紀錄香港不同年代的回憶也好，他們得以將與自己有關的感受表達出來。

由於《深度對話》故事背景設定於未來，徐導笑言這個題材比較麻煩，因為要花更多功夫去營造未來的感覺。

表達電影人內心

故事發生於一間精神病醫院，一項關於「精神分裂」的醫學研究，「參與者」渾然忘我投入不同角色，以致模糊了自己到底是誰，為角色的真正身份留下懸念，讓觀眾自己定論。

徐導解釋故事的構思：「故事將自己當下的感受紀錄下來，以幽默方式去表達電影創作人如何看待身邊的事物和自己。」

張達明、張錦程、林雪及劉國昌扮演研究的參與者，他們笑言拍完單元還未知道究竟他們之間誰是醫生，誰是病人。不過他們反而覺得這更能反映人性，因為每個人都有許多不同面貌，有時候對自己的喜好太沉迷，在別人眼中可能是種病態。

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過足戲癮

張達明和張錦程在戲中上演了激烈的對手戲，他們你一言，我一語，不斷顛倒身份，大講幽默胡鬧的對白。

兩人坦言演出難度十足，但也讓他們過足戲癮。他們都表示：「可以演這種看似無厘頭，但蘊含深意的電影，機會難得。要演到『別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿』的感覺很考演技；而且我們在演出時不斷爆肚，要接得住對方的對白之餘，又要不笑場，是另一難度。」