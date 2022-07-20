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【科技罪行】法改會倡設新法例針對5電腦網絡罪行　規管黑客入侵竊數據等

社會 12:13 2022/07/20

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法政會轄下電腦網絡罪行小組委員會。（蘇文軒攝）

電腦及互聯網應用愈趨廣泛，香港法律改革委員會建議新增法例，針對5項有關電腦網絡的罪行，並訂明凡於香港有關的案件，最高可判處14年監禁；如罪行發生香港境外，但於香港法庭可行駛司法管轄權。

目前香港並無單一條例特定處理電腦網絡罪行，部分條文亦已不合時宜。法政會轄下的電腦網絡罪行小組委員會在考慮其他7個司法管轄區的法律下，建議針對5類罪行立法，包括非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統及提供或管有用作犯罪的器材或數據。

委員會成員陳政龍指出，以應對資訊科技、電腦和互聯網方面迅速發展對保障個人權利所帶來的挑戰，以及其被利用來從事犯罪活動的潛在可能。

考慮到電腦網絡罪行導致的傷害嚴重程度差別大，5類建議的依賴電腦網絡罪行分別訂有兩項最高刑罰，一項適用於循簡易程序定罪、兩年監禁，另一項適用於循公訴程序定罪、14年監禁。

建議還包括電腦網絡罪行的性質，充分支持香港法律適用於域外範圍，凡是與香港有聯繫的案件，香港法庭應具有司法管轄權，舉例如犯罪者的作為已導致或可能導致對香港的嚴重損害，香港的法庭便可行使司法管轄權。

諮詢期由今日（20日）起為期3個月，將於10月19日結束。

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記者：蘇文軒

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