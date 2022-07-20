【戰勝失眠】一表自測「失眠狀態」　中醫：超過2種恐有睡眠障礙

都市人夜晚喝太多茶或咖啡致影響睡眠，台灣有中醫列出「失眠測驗表」，分成4種選項，若出現2項以上，代表可能有輕微的睡眠問題。

翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰分享，平時覺得自己不好入眠的人，不妨自我測試「失眠小測驗」，內容有4大項目：

1.一個小時以上才能入睡

2.晚上睡覺斷續醒來超過3次

3.早上醒來還是覺得累

4.常常擔心今晚會睡不好

影片推介：

中醫師指出，若上述症狀出現超過2項以上，代表可能有輕微的睡眠障礙，而每種症狀的判定標準是，特定症狀每周出現三次，且同樣的狀態超過3個月，假設有任何問題，一定要盡快尋求醫師協助。

要想有較佳睡眠質素，有外國媒體就公開一個輔助睡眠方法，二戰期間精神壓力巨大，美軍為了讓士兵不要因過份疲勞而出錯，研發了一款極速睡眠法，睡眠成功率可達96%，以下為4個步驟：

1. 放鬆你的面部肌肉，包括下顎、舌頭、眼周肌肉

2. 放鬆肩膀，然後放鬆上臂和下臂

3. 呼氣，保持胸口放鬆

4. 放鬆大腿和小腿

以上步驟需要進行約1分至1分半鐘，盡量清空思緒。然後便可以幻想以下3種其中1種的畫面：

你正躺在平靜湖面上的獨木舟，頭上只有一片藍天。

在漆黑的房間裡，舒服地躺在黑色天鵝絨造成的吊床。

不斷在10秒內重複說「不要想、不要想、不要想」。

此睡眠法聲稱經6星期練習，成功率可達96%。但人人體質不同，倘若仍然無效，便建議最好聆聽自己身體的聲音，選擇使用最適合自己的方法。

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責任編輯：羅嘉欣