【尖子透視】以「仁」為本設計抗疫醫療儀器 港男鼓勵設計師放眼内地尋機遇

▲ Carson曾與團隊於2019年推出全球首創的雙旋轉中心設計的「血管造影系統」，系統能靈活配合各項手術要求，體積輕巧，最終獲iF及紅點產品設計（Red Dot Award：Product Design）等共七項設計大獎。」

疫情肆虐全球兩年多，不少地區一度對呼吸機、肺部電腦斷層掃描（CT Scan）等醫療設備的需求大增。現為深圳科技上市公司設計總監、香港知專設計學院（HKDI）產品設計高級文憑畢業生簡振哲（Carson）及團隊參與設計一套「方艙CT」流動醫療系統，在檢疫設施內建設緊急醫療設備，以應對急增的肺部斷層掃描需求，更成功推廣至全球不少地方。

Carson身為科技公司的設計總監，專業領域涵蓋醫療用品工業設計、互動設計和用戶界面設計等，他入行10多年，曾獲逾30項設計大獎，包括iF及紅點產品設計（Red Dot Award：Product Design），揚威海外。他今年獲選為職業訓練局（VTC）40周年傑出校友，感謝母校助他奠定發展路向。

『仁心仁術』不止用來形容醫護人員，我們身為醫療產品設計師，同時肩負『救急扶危』的使命，從心出發以『仁』為本，才可做出好設計。

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設計「方艙CT」 應用遍及全球

受新冠疫情影響，各地在使用醫療物資和設備上，面對前所未有的挑戰。Carson與團隊發現，由於新冠病毒對肺部的損害尤為嚴重，醫護界對肺部電腦斷層掃描需求很大。他遂與醫護人員、工程人員等專家合作設計一套「方艙CT」系統，系統是一套預製的建築組件，體積若為一個貨櫃的大小。

在隔離方艙設施中，預先安裝CT檢查系統、電力系統及相關設備，承建商或政府部門只需為「方艙CT」接駁電源，便可在短時間內建成一站式的隔離健康檢查站，讓患者盡快進行肺部的掃瞄，同時亦可減少醫護與病患的交叉感染。

在設計『方艙CT』的過程中，最具挑戰的是要與『抗疫』競賽，分秒必爭。當時正值疫情爆發，我們要日夜趕工，最終團隊僅用7天研製這套醫療設備，挑戰甚大。

「方艙CT」系統應用遍及各地，包括內地、哥倫比亞、巴西等。期後，Carson與團隊再開發「車載CT」，以流動汽車的形式，「出動」支援不便出門的患者，及進入人口密集和路況複雜的地區，進行肺部檢查。

Carson亦將科技和創意結合於醫療產品設計中，將智能系統概念加入CT儀器中，進行數據分析，以提升成功率及準確度。近年醫療產品亦開始應用5G及雲端等先進技術，實現雲端診斷。

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由探索至設計 以「仁」為本解決問題

醫療用品除是醫護人員的「好幫手」外，更需貼近病患的實際需要，因此醫療產品設計師需要觀察入微、工作認真細膩。Carson留意到國內常用的呼吸機多配備一條長約1.5米的電線和捲線器連接主機和屏幕，但Carson尋根問底後發現，生產商為求兼顧屏幕與主機分、合不同用法，才添置長電線和捲線器。

他遂決定設計一款「屏機合體」的呼吸機，電線僅長約0 .3米，若用家需要「屏機分體」的用法，則可靈活選配另一條長電線解決問題。此設計既可節省模具、捲線器和多餘電線的成本，又可在疫情下呼吸機「一機難求」的情況下，讓生產和組裝時間縮短，爭分奪秒地把醫療設備送往各國醫療機構。

Carson的設計生涯始於繪畫，他自小已熱愛繪畫和鑑賞設計美感，一直視設計為其「Dream Job」（夢想職業），他在中七畢業後按興趣報讀HKDI產品設計高級文憑課程。回想當年的校園生活，他仍津津樂道：

我最難忘的是受HKDI老師啟蒙而認識設計業的市場推廣專業範疇，繼而奠定其發展方向。

Carson期後兼讀完成本地大學市場學相關的銜接學士學位，並有機會遠赴英國倫敦布魯內爾大學修讀產品設計碩士學位。

內地發展事業 獲國際大獎

學成歸來，Carson輾轉到北京發展事業，並鎖定醫療產品設計的發展方向，十多年間由設計師做起、一步一步晉升至高級設計師、設計經理，現為設計總監。他分享：

最讓我引以為傲的設計，是我與團隊於2019年推出全球首創的雙旋轉中心設計的『血管造影系統』，系統能靈活配合各項手術要求，體積輕巧，最終獲iF及紅點產品設計（Red Dot Award：Product Design）等共七項設計大獎。

「設計之道離不開『3D』設計流程，由前期的Discovery（探索）、中段的Design（設計）到最後的Delivery（傳遞），從心出發以『仁』為本。」Carson認為，內地的產品設計和製造業迅速發展，對相關人才需求很大，鼓勵本港設計師放眼內地，尋找機遇。

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責任編輯：王明芳