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【超市大搜查】減肥都可吃即食麵　營養師推薦9款低卡即食麵

保健美顏 12:48 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

減肥都可吃即食麵，營養師Miss JC推薦9款低卡即食麵。

上班族工作忙碌，沒精力煮飯時，總會想吃即食麵充飢，卻又怕脂肪高、營養不均。香港營養師學會認可營養師 Miss JC，在Instagram發文，推薦9款低卡即食麵，每款都不超過400kcal，即使是減肥人士都可以吃。

最新影片：

9款低卡即食麵營養資訊（每包計算）

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米粉較油炸公仔麵低卡

JC指出，米粉澱粉含量比經油炸的公仔麵低，所以較低卡，可以放心吃。而在以上推薦的9款中，福字上湯米粉是最低卡的選擇，每包只有229kcal和2.8克脂肪。

低卡辛拉麵：最佳替代

農心辛拉麵最為人熟知的是正常紅色版本，但麵餅是經油炸，一包足有500kcal。JC推薦非油炸版本辛拉麵，味道與紅色普通版無異，罪惡感更降低，因每包約只有363kcal，脂肪含量也只有普通版的五分之一。

另外，JC亦提出幾項進食即食麵時要留意的健康貼士。她表示，以上低卡即食麵，雖不超過400kcal，但不代表可以每餐都吃。而即食麵以碳水為主，煮食時可加入雞蛋、蔬菜等配料，補充優質蛋白質和膳食纖維，令整餐的營養更均衡。最後她提醒，即食麵的鈉質較高，因此盡量不要喝湯。吃完後要多喝水，否則容易水腫。

文章獲營養師JC授權轉載。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有facebookIG網站

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責任編輯：張沛

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