【藍籌劏房屋苑】嘉湖山莊百呎劏房盤　月租最低4300元內籠逐個睇

▲ 嘉湖山莊出現劏房盤，月租只需$4,300起。

香港劏房問題日益嚴重，天水圍嘉湖山莊最近被有不少劏房招租，劏房面積約80-100呎不等，最平租金為4,300元，甚至有放盤人列明租客可獲發會所證並享用會所設施。隱藏在藍籌屋苑内的劏房，你們又有無興趣租住?

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▲ 景觀尚算開揚。(圖片來源:28hse.com)

在租售平台網頁可見，天水圍嘉湖山莊有多個標榜交通方便、包WIFI及配套齊全的劏房出租，部分列明提供冷氣機及熱水爐等家電，亦設獨立廚房及廁所; 甚至獲發住戶證以享用私人會所設施。大部份的劏房面積約100呎，而租盤價錢大概為HK$4,300至HK$6,000。

TOPick揀選其中3個租盤，並列出當中租用內容供大家參考。

租盤1

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月租 4,300 面積 80呎 座數 第1期-樂湖居2座

位於樂湖居中層單位的劏房租盤，租金包括Wi-Fi上網及設有睡床和衣櫃等傢俱，共用廁所設有浴缸。至於景觀方面，依圖片所見，房間望出去為區內街景，暫未有高樓大廈遮擋，尚算開揚。

地理位置方面，業主就指交通十分方便「樓下有巴士站和輕鐵站，行去新北江商場10秒鐘」。

租盤2

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月租 5,000 面積 100呎 座數 第1期-樂湖居14座

▲ 房間設有床舖、衣櫃、書枱及大窗台。(圖片來源:28hse.com)

位於樂湖居高層單位的劏房租盤，租金包括享用免費wifi上網、電視機、冷氣機及風扇等基本家電。

按圖中所見，房間設有床舖、衣櫃、書枱及大窗台，間隔四正實用。而景觀方面，由於屬高層單位，所以尚算開揚，望屋苑內園景。

租盤3

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月租 5,600 面積 100呎 座數 第2期-賞湖居3座

▲ 放盤人亦睡床變子母床。(圖片來源:28hse.com)

位於賞湖居低層單位的劏房租盤，租戶可享用洗衣機、冷氣機及熱水爐，更設有獨立廚房及獨立洗手間。

依圖片所見，房間有衣櫃及單人床，而放盤人亦表示睡床可拉開「變多一張床」。整體而言，間隔尚算實用。另外，放盤人以享用會所設施如: 健身、卡拉OK及麻雀等設施作招徠。

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責任編緝：王明芳