【白色強人II】新加盟陳豪首集救人超搶鏡　祝文君3分鐘剖白戲一take搞掂

▲ 《白色強人II》於下周首播。

醫療劇《白色強人II》於下周一（25日）首播，除了原班人馬郭晉安、馬國明、唐詩詠等參演外。更有新加盟的陳豪及胡定欣，卡士強勁，出動三帝兩后搶收視，當中陳豪更首度飾演花弗醫生。

另外今年2月因癌離世的祝文君，有份客串首集《白色強人II》，她於3分鐘的獨白戲裡演技大爆發，劇情催淚！

【白色強人II】遺作演患罕見病單親媽無錢醫病 祝文君3分鐘獨腳戲超催淚

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《白色強人II》下周一

2019年播映的《白色強人》贏盡收視和口碑，當時更成為台慶「最佳劇集」，馬國明更憑「唐明醫生」一角於台慶頒獎禮首奪視帝。

續集作《白色強人II》於下周一開播，第1集的劇情氣氛緊張、節奏緊湊，講述明成北的醫護人員要同一時間處理「誤吞戒指」及嚴重事故地盤工人墮樓意外。

另一邊廂， 陳豪飾演急症室副顧問醫生「李文信」遇上嚴重交通事故，並憑藉過人觀察力救了傷重的小巴司機一命，盡顯其專業和機警一面。劇中阿Mo飾演一名風趣幽默又花弗的醫生，他甚受女性歡迎，但卻對前女友張曦雯十分專情，角色人物十分討好。

至於今輯「升呢」為院長的YT倡議「全面開放藥物名冊草案」，堅持「唔應該有病人因為冇錢得唔到適當嘅醫治」，主張為香港為數不多的罕見病患者以廉價提供藥物。

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祝文君騷演技

不過YT遇到不少阻力，遭新加盟的葉晴（胡定欣飾）強烈反對。於第1集裡，祝文君飾演患有「結節性硬化症」病人趙宛蘭，他跟隨YT到立法會公聽會為罕見病病人爭取權益，在立法會發言期間疑因腦出血暈倒需立即送院搶救。

在庭上文君真情剖白：「你哋唔係我，根本唔會體會到呢個病對於我兩母女係幾咁辛苦。」

之後文君展示「巨肚」，繼續崩潰爆喊謂：「我肚入面生滿晒腫瘤，根本唔會有老闆願意請個咁嘅怪人做嘢，係咪我哋啲窮人，條命就唔值錢？我真係唔甘心呀，我唔想死呀！」

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由於文君說出的每句話均甚有感染力，內地網民已率先看過，他們紛紛留言讚文君專業，並為其離世大嘆可惜。

據知文君為了培養情緒，刻意一早抵達拍攝現場並靜靜坐在一旁；最終為時長達3分鐘的獨白戲，文君一take過完成拍攝，令台前幕後大感敬佩。

▲ 張曦雯（中）飾演明成北神經外科副顧問醫生。（TVB提供）

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事前做足功課

同時，因為以探討醫療問題及個案為主的《白色II》，今輯涉及大小醫療個案超過130宗，劇組為確保真實及準確性。劇組事前做大量功課，所有手術均有專業醫療團隊駐場指導細節。

另外，無論大小手術的拍攝亦相當認真，若是複雜的手術，拍攝過程甚至需時兩天。