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【The Classic】黃溢濠型格演繹經典　暐翹@Strayz百變造型示人

娛樂 12:55 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

黃溢濠和Strayz成員林暐翹（暐翹）一起拍攝宣傳片。

黃溢濠和Strayz成員林暐翹（暐翹）最近為K-Swiss拍攝新一輯宣傳硬照，帶出「The Classic」型格、活潑、時尚多元性造型。

品牌追溯經典重新推出CLASSIC‘66及CLASSIC‘88系列，由青春新生代黃溢豪及暐翹演繹，為大家帶來新鮮感。

【習慣被愛】艾妮為MV獻出第一次　跟黃溢濠坪州談情後崩潰

最新影片：曾業喬專訪

CLASSIC‘66

兩大經典系列不斷改進皮革物料，細節上沿用人字帶設計、標誌性三片式鞋頭、辨識度超高的五間，連招牌D-RING也完全跟當年第一代一樣，令經典原原本本的重生。

女裝CLASSIC‘66 UPSTEP系列內置加厚鞋，外形保留原有鞋型設計，貼心照顧嬌小女生。

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CLASSIC‘88

CLASSIC‘88系列產於1988年，繼承CLASSIC ‘66細節改良，鞋頭更圓；而色調方面，兩款日本版的CLASSIC’88採用淡黃配色，同系列亦推出了GREEN X NAVY襯色設計，採用金色D-Ring鞋扣，為鞋增添細節感。

除了設計細膩，品牌亦著重球鞋的舒適度及耐用程度，因此採用了更軟柔的真皮及鞋墊製作，內置記憶泡沬鞋墊提高舒適度並且緩衝性能極佳，適合長時間穿著。

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