【起底被控】涉「起底」披露兩人資料首被控　公司董事否認控罪10月底開審

▲ 案件今（20日）於西九龍裁判法院再提堂。（資料圖片）

31歲公司董事涉於2021年10月披露兩名男女的姓名、住址、手提電話號碼等個人資料，被私隱專員公署起訴4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，為2021年10月修訂《個人資料（私隱）條例》後首宗被起訴案件。案件今（20日）於西九龍裁判法院再提堂，被告否認所有控罪，裁判官排期於8月23日作審前覆核，案件將於10月31日開審，被告續准保釋候審。

控方今申請下達匿名令及加密令。辯方反對上述申請，並申請以英文審訊。控方表示，應在審前覆核處理匿名令，又指涉案貼文均以中文撰寫，英文審訊並不適合。

裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，下令審訊以中文進行，但准許律師以英文陳詞。裁判官將案排期於8月23日作審前覆核，並訂於10月31日開審。

被告葉駿軒（31歲），報稱公司董事，被控4項未獲資料當事人同意下披露其個人資料罪，違反香港法例第 486 章個人資料(私隱)條例第64(3A)條。

控罪指，被告於或約於 2021年10月19日及20日，在香港，四度在未經資料當事人男子X及女子Y的同意下，披露他們個人資料，即X、Y姓名、住址、手提電話號碼及他們的僱主的名稱，意圖導致X、Y或X、Y家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致X、Y或X、Y家人蒙受指明傷害。

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記者：梁錦麟