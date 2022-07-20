【香港空間改造王】李尚正+盧頌恩合體主持節目　妹頭難忘200呎蝸居成安樂窩

香港開電視推出香港版《空間改造王》，節目《香港空間改造王》繼續由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）擔任主持。

節目將於本周日（7月24日）起，逢星期日晚上8時播出，務求幫助港人將寶貴的生活居所，打造成Dream House。

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阿正＋妹頭同感期待

李尚正、盧頌恩一直期待開拍《香港空間改造王》，妹頭對此感到驚訝：「幫日本版配音嘅時候係見唔到自己個樣，而家為《香港空間改造王》配音時，成日都見到自己同阿正喺節目度出現，有啲唔慣，感覺既陌生又熟悉咁。」

阿正笑言很榮幸可以主持香港版：「我諗觀眾想睇空間改造多過想睇我哋，其實感覺新鮮嘅，製作團隊一路拍攝舊屋翻新過程，自己都學到好多嘢，同埋本地嘅裝修無論技術、條件、物料上都有好大差別，所以同日本版好唔同。」

200呎蝸居變安樂窩

拍攝過程中，阿正及妹頭走訪過不同居所，睇過無數裝修，其中最令妹頭難忘的，莫過於一個不足200呎的單位，經「改造」後，變成擁有多個獨立空間的安樂窩。

她說：「呢間屋雖然好細，但只要花啲心思去改造，(竟然）可以擁有獨立廚房、洗手間、飯廳、睡房、活動室同埋閱讀空間，覺得好神奇。」

至於問到阿正與妹頭可有計劃改造現時的生活空間？他們異口同聲表示沒有，阿正指：「無論空間改造定置業，暫時冇呢個預算。」

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