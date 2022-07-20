【食用安全】連續3日打邊爐隔夜餸加生肉翻煮　男生狂瀉屙血便求醫揭染沙門氏菌

▲ 男生連續3日打邊爐，因食用方法不當，嚴重腹瀉，證實感染沙門氏菌。

打邊爐也會導致排血便？台灣有肝膽腸胃科醫生分享病例指，一名男生連續3日打邊爐後，每天腹瀉數次，後來更排出血便，求醫後證實感染沙門氏菌。醫生指出，出現不適症狀是因為食用方法出問題。

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台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在節目《健康好生活》分享一宗腸胃道病例。該位男生由母親帶去求診，他求醫前3日開始腹瀉，每天腹瀉5、6次，且愈來愈嚴重，求醫當日更排出血便。男生的母親表示，近日在家中打邊爐，買了一個鍋底後，就每天加肉，加蛋煮食。吃不完的食物就放雪櫃保存，翌日再拿出來加熱，然後再加新的肉和蛋，就這樣連續吃了2、3天。

葉醫生指出，對方把生熟食物混在一起，每次煮的時候不見得是完全加熱，而熟食又已放在雪櫃2、3天以上，有機會滋生大量細菌、毒素，故難怪會出現細菌性腸炎症狀。其後進行細菌培殖，證實該男生感染沙門氏菌。

隔夜菜食用貼士

有時候食物吃不完，變成隔夜菜，保存或食用前有甚麼要注意？葉醫生分享6大食用貼士：

1. 避免口水沾到：食物應事先分開存放，避免食物沾到口水、滋生細菌，因為口水比較多細菌。

2. 已煮熟的食物避免在室溫下放太久：避免細菌增長，已煮熟的食物應盡量在1至2小時內放入雪櫃冷藏。

3. 海鮮、肉、蛋、內臟不隔夜：海鮮及內臟類食品容易腐壞，建議當餐食用完畢。

4. 避免反覆加熱：加熱以一次為限。

5. 冷藏食物2天內吃完，放冰格則最多1個月。

6. 加熱食物至70˚C以上：吃隔夜菜前一定要充分加熱，以達至滅菌效果。

易受污染的食物

本港食安中心指，沙門氏菌通常存在於人類和動物中，尤其是家禽類及豬隻的腸臟。人類生吃或進食未經煮熟的以該動物為源的食物，或其他受沙門氏菌感染的食物，也有機會受感染。可受污的食物例子如下：

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沙門氏菌食物中毒徵狀

食安中心指出，約有2000種可引致食物中毒的血清型沙門氏菌。沙門氏菌食物中毒潛伏期、病徵及高風險人士如下：

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責任編輯：羅嘉欣