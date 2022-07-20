【美食速報】中環酒吧餐廳CARBON推夏日優惠　 $58嘆特調雞尾酒＋香檳買一送一

▲ 中環酒吧餐廳CARBON推出夏日菜單及優惠。（圖片由餐廳提供）

今年夏天，位於中環H Code 26樓連天台的CARBON酒吧餐廳推出夏日美食菜單，包括夏日海鮮匯演、日本M6谷飼和牛里脊、及美國農業部牧場飼養的安格斯斧頭扒，同時配以龍蝦芝士通心粉作配菜，現場樂隊DJ表演。

最新影片

夏日菜單中的夏日海鮮匯演包括北大西洋龍蝦、帝王蟹腳、生蠔、蜆、帶子（$998/兩位用），安格斯斧頭扒重量達1,500g配特調醬汁，可自選配菜一款，包括龍蝦尾、鵝肝、安格斯牛骨髓或燒大蝦（$1998），而美式燒烤豬肋骨醬燒牛肋骨配以栗米、芝味墨西哥辣椒麵包（$378），還有220克日本M6谷飼和牛里脊（$488）供選擇。

仲夏優惠

1. 環球特選牛扒星期四（Steak Night Thursdays）環球特選牛扒配以無限供應的鮮味松露薯條及龍蝦芝士通粉，加上CARBON聯同Cookie DPT製作出充滿罪惡感的曲奇新地作甜品。

2.「西班牙狂熱星期二」(Spanish Tuesdays）CARBON為大家帶來夏日西班牙狂熱—「西班牙狂熱星期二」!在中環景色的CARBON Rooftop，品嚐西班牙水果紅白酒、同時享用特調水煙：夏威夷特飲口味或清新的五青汁口味，讓大家放鬆心情。

「西班牙狂熱星期二」優惠：

西班牙水果紅白酒每渣$498或每杯$118

水煙半價優惠 $224

CARBON同時推出香檳優惠：每逢星期二全日及每日中午十二時至傍晚七時，顧客以$1,598港幣選購NV Perrier-JouèrGrand Brut或NV Louis Roederer Collection Brut 242，即可享有買一送一的特別優惠。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

3. All Day Happy Hour，夏日Happy Hour推廣優惠，將會每日於中午12時正至晚上7時供應；星期三更設有全日供應安排，顧客可以優惠價$58港幣享用指定烈酒、啤酒、紅白酒，與及在國際性雞尾酒比賽勝出而獲得殊榮的CARBON餐飲團隊的特調雞尾酒。

餐廳指為慶祝CARBON於春季香港餐廳周獲選成為「最受歡迎新晉餐廳」之一，CARBON為大家提供Tasting Menu美饌套餐：午膳之選（三道菜式）以及豐盛晚宴（四道菜式），推廣期由即日至8月31日。

CARBON酒吧餐廳

地址：中環砵典乍街45號，H Code，26樓全層及Rooftop

營業時間：

星期一休息

星期二下午3時至凌晨12時提供

星期三至五中午12時至凌晨12時

星期六至日早上11時至凌晨12時

訂座服務請按此。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文