【生命鬥士】腫瘤入侵顱底骨頭致眼球突出瘀青「浣熊眼」　媽媽心痛Sheldon個半月體重跌10%

▲ 癌童Sheldon腫瘤入侵顱底骨頭致眼球突出瘀青「浣熊眼」。

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，曾赴西班牙治療、在港接受化療及免疫治療，成效均不理想，抗癌路波折重重。Sheldon目前接受第6期的治療，近日病情不佳，眼眶周圍瘀青出現「浣熊眼」及多處痛症，估計細胞瘤再度擴散跡象，家人望大眾為小戰士集氣。

由2020年8月確診至今，Sheldon已接受了18次化療、4次腫瘤切除手術、31次電療、自體骨髓移植及12次免疫治療。去年11月，Sheldon遠赴西班牙接受新免疫治療無效，今年2月回港接受化療及免疫治療，惟成效不理想，更有惡化趨勢。檢查報告顯示其骨髓再度出現癌細胞，縱然如此，父母堅持讓兒子治療，不輕言放棄。

▲ Sheldon近日眼球突出瘀青「浣熊眼」。（facebook圖片）

細胞腫瘤侵犯致「浣熊眼」

今日（20日）Sheldon的媽媽在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」更新兒子的消息，從Sheldon在7月16日拍攝的照片所見，待在醫院的他面容憔悴，消瘦了，更有深深的黑眼圈，媽媽在帖文解釋「浣熊眼再現」，亦上載兒子在2年前的照片，當時也出現「浣熊眼」。

當神經母細胞腫瘤侵犯顱底骨頭，會造成眼球突出、眼眶周圍瘀青，形成類似浣熊眼的黑眼圈。Sheldon於前年8月確診時已有此徵狀，估不到經歷了兩年不間斷的治療後，浣熊眼再次出現。

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癌細胞再度擴散跡象

除了出現黑眼圈外，近來Sheldon感到眼痛、頭痛、口腔痛、背脊痛和四肢痛，媽媽根據這些痛症估計已有再度擴散跡象。另外，嗎啡止痛貼、上星期剛完成的化療和鏢靶藥也同時令Sheldon有噁心的感覺，食欲不振的他在短短一個半月內體重下跌了10%，而且化療更令他的血指數創新低，沒有最差只有更差，血色素只有5.6，而血小板更少於3，即是近乎0。

以上種種因素令Sheldon牙肉流血和發炎、流鼻血、由頭到腳也是瘀痕，不得不輸血和血小板，而且還需每天打升白針加緊製造白血球。

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集氣為Sheldon加油

見媽媽撰寫連串文字，網民無不感到心痛，知道5歲的Sheldon正面對挑戰難關，媽媽指兒子前幾天情緒穩定了些，可是今天重回醫院又突然變得十分激動，感激愛心護士們幫助下，讓兒子冷靜下來。

Sheldon凌晨才能出院仍堅持要回家，媽媽感到或許令兒子感到真正疲倦的，不是他的身軀，而是醫院這個地方。她盼主繼續保守兒子醫治他，驅走身上的癌細胞，帶走所有生理和心理的副作用，讓以往開心健康的小戰士重回身邊。

帖文附有Hashtag「為sheldon集氣」，希望大家也能一起為Sheldon加油，助他戰勝病魔。

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責任編輯︰王明芳