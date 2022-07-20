【膀胱癌】男子屙血尿求醫檢查　揭藏12粒膀胱結石患膀胱癌

▲ 男子屙血尿求醫檢查，揭藏12粒膀胱結石患膀胱癌。

不要輕視身體發出的警號，如對結石、小便出血等問題置之不理，小心泌尿系統疾病及癌症找上門。有台灣醫生分享病例指，有病人出現血尿問題，求醫檢查後，發現膀胱塞滿10多粒結石，膀胱組織還有幾處紅斑，經切片檢查後，證實患膀胱癌。

泌尿科醫生高偉棠在節目《醫師好辣》中分享病例，指一位長年受結石問題困擾的病人，每當感覺結石發作時，就會喝大量啤酒，小便時把結石排出來。但由於患者可能一個月生5粒結石，一次卻只排出1粒，結果愈積愈多。

高偉棠當時提醒患者，要多喝水，處理結石問題，但對方仍不以為意。直到後來，患者終於痛到受不了，並出現血尿的情況，於是馬上求醫。醫生檢查時發現，患者膀胱塞滿一堆結石，體積已經大到排不出來，醫生只能剖開患者膀胱，取出12粒結石。

高偉棠透露，為患者檢查時，發現他的膀胱還有幾處紅斑，懷疑是瘜肉初期，認為有機會是惡性腫瘤，經切片檢查後，證實是膀胱癌。

高偉棠判斷，由於結石長期反覆摩擦膀胱壁，引發膀胱癌。「有點像假牙，如果沒裝好，一直磨損牙齦或嘴巴的黏膜內部，有時候會變成口腔癌」，所幸發現及時，只屬於初期膀胱癌，透過手術將腫瘤刮除。

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根據香港癌症基金會資料，2012年，香港有384人患上膀胱癌。其中男性佔282人。女性102人。死亡人數為184人。膀胱癌最常見於50歲到70歲的人士，男性患者比例高於女性。

大部分膀胱腫瘤狀似小蘑菇，膀胱癌可以是單一腫瘤，也可以由多個腫瘤組成。



膀胱癌頭號成因：吸煙



膀胱癌起因至今未明，但某些因素會增加患膀胱癌病發的機會，包括：吸煙、經常接觸漂染、橡膠、皮革、油漆、印刷等行業中廣泛使用的化學物品（如苯胺類染料）。

飲食方面，經常吃醃製或含亞硝酸鹽的食物，也有可能導致膀胱細胞出現癌變。

有研究發現，餵老鼠服食極大劑量的人工增甜劑「環磺酸鹽」會導致膀胱癌。雖然目前仍未有確切證據顯示環磺酸鹽會導致膀胱癌，但基於這項發現，美國已禁止使用環磺酸鹽。

小便帶血尿頻要留意

膀胱癌最常見的症狀是小便帶血，即血尿。症狀通常來得突然，而且一般並無痛楚。初期可能今天有血，明天即告消失，但不久又再出現。有時候會形成血塊，令膀胱的肌肉疼痛，惟出血量與膀胱癌的病情輕重無關。

患者小便時可能感到灼燒，而且尿意頻繁。

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責任編輯：羅嘉欣