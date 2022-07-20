【MIRROR成員】Edan胞妹小如豬DSE考39分　可風中學全校考第3名

▲ Edan胞妹「小如豬」DSE以39分優異成績排名校內第三位。

人氣MIRROR成員Edan（呂爵安）一向是寵妹狂魔，不但公開叫妹妹暱稱「小如豬」，對妹妹又攬又錫，令一班爵屎（呂爵安粉絲專稱）非常羨慕。

今天（20日）是DSE放榜的大日子，作為今屆考生的小如豬，讀書原來比哥哥Edan更叻，以5科33分、6科39分的優異成績，於可風中學排名第3名，非常叻女。

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校內排名第三位

根據可風中學的成績報告，小如豬擁有三科5**、三科5*以及兩科5，獲得最高分5科成績共考獲33分，6科成績更達39分，在校內成績榜內排名第3位，揮低當年5科25分的Edan。

而日前臨近放榜，小如豬獲「妹控」Edan細心安排到主題公園的酒店Staycation，放鬆一下。小如豬留言寫道：

臨近放榜，阿哥想叫我放鬆一下。知道迪士尼酒店好靚環境好好，於是即刻去staycation！非常感謝 @hkdisneyland @edanlui 既（嘅）安排，玩得好開心。酒店既（嘅）哥哥姐姐都好nice，自助早餐晚餐好食，蛋糕同畢業帽真係好驚喜！Thanks very much˃ʍ˂ 第二日仲入左（咗）樂園，好滿足好快樂，一定再去。

最後小如豬亦不忘為哥哥宣傳新戲《闔家辣》，認真識趣。

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揮低哥哥

有「高學歷擔當」之稱的Edan，中學與妹妹一樣就讀可風中學。

他在DSE香港中學文憑試考獲最佳五科25分的成績，比起自己預期的20分還要高，最後入讀香港大學工商管理學（資訊系統）。

可風中學（嗇色園主辦）位於荃灣區的Band 1英文中學，創校於1974年，屬資助學校。可風以英文為主要教學語言，注重兩文三語及數學訓練，同時強調全面及均衡發展，提供不同的體育、音樂及課外活動。初中亦開設STEM教育，培養學生應用知識和技能、創造、協作及解難能力。

此校出產不少名人畢業生，包括香港紅十字會醫護服務部主管陳燕萍、鄧鏡波學校校長周黎明、補習天王天后蕭源與林溢欣；而演藝與傳播界有Faith前成員鄧鈞耀（Dawn）、余采霖、何桂藍等。