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【書展開鑼】有書商料人流減2成將減價促銷　個別書商售移英書籍兼送當地電話卡

社會 13:32 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳永康攝）

書展今日（20日）開鑼，有書商預計今年人流及銷售額都下跌，當人流減16%，歸咎於開幕日碰上文憑試放榜及今年要打齊3針才可進入；預期書展未段會減價促銷，至7折3本書。

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中華書局董事黎耀強表示，開幕日碰上文憑試放榜，加上今年要打齊3針才可進入展場，預計今年人流由去年83萬下降至最少70萬，減幅達16%。他又指，書展末段會減價促銷，買滿1000元減100元，折扣由全場8折增加至3本書7折。

天地圖書助理總經理區麗兒指出，插畫師馬仔的移英新書熱賣，開售2小時已售出30本，預計期內可賣過萬本。她又認為本年書展撞正放榜日，入場的學生較少，但慶幸今年攤位在場內正中位置，有利入場人士到訪；另大眾書局亦預計今年人流會減少2成。

近年港人出現移民潮，出版商好年華亦有出售移居英國相關書籍，其員工Ken表示，公司近4年有出售移民英國書籍，因為老闆6年前移英，希望與港人分享移居異國的經驗，所以售賣相關題材的書籍，包括分享移民故事《移民英國解讀101》及當地買樓攻略《買英國樓投資免中伏》等。他又說，在書展期內購買有關書籍會有8折，另加送一張價值5英鎊的當地電話卡。

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記者：陳麗娜

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