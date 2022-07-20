【夏天消暑】35°C用迷你風扇變暖風機隨時中暑 日本醫生教1招極速降6°C
夏日炎熱，戴上口罩更加悶熱，迷你電風扇成為人人必備的消暑神器。但有日本醫生表示，在高於攝氏35度的日子吹風扇，就如同吹暖風機，其熱風反而會導致中暑！到底怎樣使用電風扇，才能有效降溫消暑？
影片推介：
日本江東病院三浦邦久副院長早前接受日本ANN news訪問時表示，當身體大量流汗，加上氣溫超過35°C時，使用迷你風扇反而會容易中暑。因為當大量流汗時再吹著熱風，身體會覺得更需要冷卻，反而流更多汗，這會導致脫水，更嚴重甚至會中暑。
實際上就試過有人在35°C時用迷你風扇後，被緊急送院。
到底怎樣才能有效降溫、消暑？三浦邦久副院長分享，其實只要在吹風扇時，於頸部圍一條濕毛巾就可以有效降溫！
三浦邦久副院長指，頸上有很多血管，再利用毛巾的水分變成涼風，穿透身體的背部，就可以有效冷卻身體，降低體溫。
節目組再搵路人實測，發現圍著濕毛巾，的確有很舒服的涼風，非常清涼。
消委會推介平靚正循環扇
此外，消委會曾測試的14款循環扇，售價由$480至$1,698不等，測試了安全程度、送風量、省電程度、寧靜程度、耐用程度及使用方便程度。結果發現，扇葉直徑較大（19厘米至22.3厘米）的樣本，送風量一般較高。扇葉直徑較小（15厘米至18.2厘米）的樣本，送風量較低。
部分總評分較高的型號，售價相對較高。但也有其他售價相對較低的型號，有良好的整體表現，消費者若不打算花費太多，可考慮以下總評4星或以上的型號：
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責任編輯：羅嘉欣