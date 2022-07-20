【預防中暑】兒童比成人更易中暑　中醫分享8大常見中暑症狀

▲ 兒童比成人更易中暑，中醫分享8大常見中暑症狀。

酷熱天氣下容易中暑，家長帶子女外出玩耍時，要注意小朋友是否出現中暑症狀，因小朋友會比大人更容易中暑。

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註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook專頁發文，指小朋友因血液循環系統及排汗系統都不及成人完備，體表面吸熱量較大，從而會比成人更容易中暑。小朋友活潑好動，大熱天時跑跳，即使覺得熱而有些不適，也不太會表達出身體可能中暑的反應。症狀不明顯時，家長也易疏忽。

馬醫師列舉在炎熱高溫環境下的8大常見中暑症狀，指出未必全部症狀符合才算中暑。只要有出現其中一兩項，就可能是中暑：

大量出汗

肌肉出現不自主的抽搐或疼痛

四肢無力

頭暈頭痛

面青口唇白、非常疲倦

惡心嘔吐

心跳加速

失去意識暈倒休克

處理方法

小朋友若出現中暑情況，應立即降溫處理，否則容易有生命危險。馬醫師指出，如中暑未妥善處理，可能有30-80%死亡率。因此，他建議可遵循以下步驟處理：

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內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：張沛