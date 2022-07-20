  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (週三) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【預防中暑】兒童比成人更易中暑　中醫分享8大常見中暑症狀

健康 16:47 2022/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

兒童比成人更易中暑，中醫分享8大常見中暑症狀。

酷熱天氣下容易中暑，家長帶子女外出玩耍時，要注意小朋友是否出現中暑症狀，因小朋友會比大人更容易中暑。

最新影片：

註冊中醫馬琦傑醫師在Facebook專頁發文，指小朋友因血液循環系統及排汗系統都不及成人完備，體表面吸熱量較大，從而會比成人更容易中暑。小朋友活潑好動，大熱天時跑跳，即使覺得熱而有些不適，也不太會表達出身體可能中暑的反應。症狀不明顯時，家長也易疏忽。

馬醫師列舉在炎熱高溫環境下的8大常見中暑症狀，指出未必全部症狀符合才算中暑。只要有出現其中一兩項，就可能是中暑：

  • 大量出汗
  • 肌肉出現不自主的抽搐或疼痛
  • 四肢無力
  • 頭暈頭痛
  • 面青口唇白、非常疲倦
  • 惡心嘔吐
  • 心跳加速
  • 失去意識暈倒休克

處理方法

小朋友若出現中暑情況，應立即降溫處理，否則容易有生命危險。馬醫師指出，如中暑未妥善處理，可能有30-80%死亡率。因此，他建議可遵循以下步驟處理：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

相關文章

【兒童中暑】慳家嫲嫲炎夏拒開冷氣風扇　孫仔體溫高熱到癱軟疑中暑【附急救法】
18:38 2022/05/24
【兒童中暑】慳家嫲嫲炎夏拒開冷氣風扇　孫仔體溫高熱到癱軟疑中暑【附急救法】
【酷熱天氣】男子40度下工作患熱射病陷昏迷　1個症狀分辨熱射病及輕度中暑
13:33 2022/07/15
【酷熱天氣】男子40度下工作患熱射病陷昏迷　1個症狀分辨熱射病及輕度中暑
【消暑湯水】炎夏高溫易中暑火　中醫及湯水專家推介5款消暑祛濕湯水【附製法】
17:17 2022/07/15
【消暑湯水】炎夏高溫易中暑火　中醫及湯水專家推介5款消暑祛濕湯水【附製法】

你可能感興趣

【兒童中暑】慳家嫲嫲炎夏拒開冷氣風扇　孫仔體溫高熱到癱軟疑中暑【附急救法】
18:38 2022/05/24
【兒童中暑】慳家嫲嫲炎夏拒開冷氣風扇　孫仔體溫高熱到癱軟疑中暑【附急救法】
【酷熱天氣】男子40度下工作患熱射病陷昏迷　1個症狀分辨熱射病及輕度中暑
13:33 2022/07/15
【酷熱天氣】男子40度下工作患熱射病陷昏迷　1個症狀分辨熱射病及輕度中暑
【消暑湯水】炎夏高溫易中暑火　中醫及湯水專家推介5款消暑祛濕湯水【附製法】
17:17 2022/07/15
【消暑湯水】炎夏高溫易中暑火　中醫及湯水專家推介5款消暑祛濕湯水【附製法】
健康問題 兒童健康 中暑 中醫 酷熱天氣 頭暈 頭痛 Facebook

最高瀏覽

【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
16:03 2022/07/14
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
13:16 2022/07/19
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
【超市大搜查】含E466或致無藥醫腸炎　14款不含E466低脂果味乳酪名單
13:43 2022/07/19
【超市大搜查】含E466或致無藥醫腸炎　14款不含E466低脂果味乳酪名單