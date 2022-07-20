【DSE放榜】鐵路迷羅同學獲恒大即場取錄　校長何順文料今早再增數百人報名

▲ 鐵路迷羅同學獲恒大即場取錄。（陳國峰攝）

中學文憑試（DSE）今（20日）放榜，今年共誕8名狀元。不少考生放榜後持到各自資院校報名，有考生中文科「脫腳」，希望到恒大就讀工商管理；鐵路迷羅同學即場獲新聞與傳播系錄取。恒大校長何順文說，今年有逾3,000人報讀恒大課程，比去年多逾1成，形容收生情況穩定；對於有考生部分科目不達標，他強調不認同無限額彈性收生。

▲ （陳國峰攝）

恒大今年接受考生親身到校報名，其中陳同學心儀商科，本預計最佳5科成績18分，惟因中文寫作科失手，考獲2級，最終5科獲16分，她亦透露疫情對她備試有影響。對於今年各大學推彈性收生，她認為獲錄取的機會仍然很微。

因演唱「屯馬開通真的很興奮」引起熱話的鐵路迷羅同學今到到恒大報讀新聞與傳播學系，他說對讀新聞感興趣：「我都曾經俾電視台訪問過，令我更了解新聞工作者的日常工作。」羅同學又說，不太滿意文憑試成績，但被取錄後不想再多想。

杜同學最佳5科考獲20分，他說老師推薦他多報一個自資學位「保底」，因此到恒大報讀翻譯學。陳同學與好友一起到恒大報名，她說成績較預期稍差，但就說不希望給予自己太大壓力，目前已有兩個其他自資院校的錄取通知。黃同學則形容考試結果符合其預期，認為恒大教學設施好，盼就讀商科。

恒大校長何順文說，截至放榜前已收到逾3,000人報讀恒大課程，按年增1成，料今早再增數百人報名，情況與去年相若。部分較熱門的科目包括商科、新聞傳播、數據科學及商業智能學等。其中藝術及設計的報名人數更比去年增5至6倍，但他未有透露具體數字。

何順文形容數字令人滿意，收生穩定。對於今年有院校推出彈性收生，他認為 ，長遠應守住大學入學門檻，以保國際認可，不應無限額錄取有關學生，

少量彈性可以，唔好因收生壓力，寧願要星星要分數，唔要基礎。

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記者：黃悅晴