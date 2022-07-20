【DSE2022】公開試狀元的成功秘訣　醫生媽媽：吃過苦中苦才換來今天的成功

▲ 吃過苦中苦，才換來今天的成功。

公開試放榜，傳媒訪問一眾拿滿分狀元，分享讀書心得。有人表示，要與同學一起溫習，分享課堂筆記，互相合作，一同進步。

我想起以前讀醫學院時，最大的壓力來自同學，他們都是會考九優以上的「怪物」，在小組討論中，總能輕鬆回答教授深奧的提問，再不經意地談起最新的醫學研究報告，有條不紊地分享個人見解。而我，卻是連話題中最基本的關鍵字都聽不明白，臉上雖微笑鎮定，內心卻惶恐不安，壓力大得幾近崩潰。「為甚麼他們全部都懂？是不是我有問題？」

事實上，表面雲淡風輕的同學，昨晚一夜未眠，拼命翻查資料和背書，只求今天在教授和同學面前不要出醜。後來，他們告訴我，我在課堂上娓娓道來的知識、和與導師看似毫不費力的對答，也嚇得他們一愣一愣，以為自己遠遠落後於人，放學急不及待回家啃書。

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以前我在新加坡的中學同學也是「怪物」，現在全部都做了醫生；我們分享兩地醫學院的上課情況，相差無幾。「你以為人家很厲害，人家又以為你很厲害，大家互相嚇得一塌糊塗。」我們都是這樣嚇大的。我不是指被虐待那種，而是當你身邊盡是聰明又勤奮的人，就知道「天外有天，人上有人」，不會驕傲自滿、停滯不前。而且，當你曾跟高手過招，將來人生工作中遇上困難，也不會輕易一嚇就倒。

我想天下間的狀元，大多這樣。但當被記者問及：「你是怎樣做到的？」回答卻無關痛癢：「哈哈我也沒怎樣死讀書，純粹幸運」、「要多參與課外活動，平衡生活」、「聽音樂，打電玩減壓」、「家人朋友的陪伴和支持」。

他不會告訴你，十年寒窗苦讀，犧牲多少美麗事物，錯失多少情感和嚮往，身體勞累、心理折磨、無人理解的遏抑、拼命的決心與覺悟。別人放棄時他堅持，別人休息時他努力，捱過孤獨深夜，吃過苦中苦，才換來今天的成功。

你以為他在藏私，不想告知別人他的成功秘訣？或者他要裝酷耍帥，讓人以為他深不可測？還是他要強好勝，不肯透露脆弱一面？都不是。往日種種辛酸，或者今日面對的困境，都一言難盡，「不足為外人道也」。說出來，不明白的人始終不會明白；明白的人不用說。索性只揀好的來講吧，也不算撒謊，只是沒說出全部而已。

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