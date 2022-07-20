【難敵疫情】傳陳冠希三里屯及成都店結業　曾揚言全國開百分店現只剩3店

▲ 曾揚言要在國內開設100間店舖的陳冠希，傳三里屯及成都店已守不住。

每個人都想往中國內地掘金，近年主力做時裝生意的陳冠希也不例外，由他主理時裝品牌CLOT和店舖JUICE在香港、中國和台灣都設有店舖，他更揚言要在國內開設100間分店，不過，最近傳來的消息是位於北京三里屯的店舖已關，同時亦盛傳成都店舖守不住，現全中國只餘3間JUICE，他的時裝夢醒了沒有？

差不多已經完全脫離演藝界的陳冠希，近年積極開發品自己的時裝品牌生意，看似非常成功，分別曾經與Polo Ralph Lauren推出農曆新年產品、又或是與sacai X nike推出3方聯乘球鞋等。

▲ 早前Edison與太太中國名模秦舒培（右二）和女兒，一起出席CARTIER與SACAI的活動。（圖片edisonchen ig）

據消息指出三里屯太古里JUICE於2015年開業，每月營業額保持70萬元左右，若他本人到訪營業額則可達150萬元，証明他得到內地消費者認同為潮人一名，當時成都JUICE分店開幕，他甚至請來日本的潮流教主藤原浩出席，都可算是俾足面子。

JUICE成功的原因是堅決不採用分銷模式，旗下的品牌CLOT是唯一的銷售渠道。此外，CLOT也會和Nike、converse等品牌合作推出聯乘系列，在粉絲效應下，過往CLOT所有合作限量產品的銷售率高達95%，成績令人滿意。

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不過，自從他與拍擋潘世享分道揚鑣後，加上疫情來襲，大家一向都知道三里屯太古里位處市中心外圍，屬「好睇唔好食」的零售地段，封城令所有品牌生意大減，JUICE又怎會例外？將店舖結業實在難免。

而根據官網最新消息，JUICE在中國内地現餘下3間分店，包括上海巨鹿路店、成都IFS店和廣州太古匯店，反觀香港現有4間店舖，我們不妨又看看Edison在未來日子如何力挽狂瀾？

記者：何偉雄