【親子好去處】夏日炎炎嘆住冷氣「童」你玩　新界區5大免費室內遊戲室推介

▲ 住新界區的家長可以帶小朋友去放電喇！

繼港島區及九龍區之後，今日小編就推介新界區五大好玩康文署轄下免費兒童遊戲室，新界區地大脈博，連室內遊戲室都大一點，普遍都比起港島及新界面積大，有足夠的空間讓小朋友奔跑及放電。不過要注意的是，設施只提供給4至9歲及身高不超過142厘米的兒童使用。年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用，還要記得，必須穿上襪子才能進場。

最新影片推介：

1.屯門兆麟體育館

地址:屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓4樓

主題:太空

面積:345.5平方米

入場限額:42

開放時間：8am-9pm

以太空為主題的屯門兆麟體育館免費兒童遊戲室，面積多達345.5平方米，空間寬敞，而場內正中的太空船非常搶眼，而太空船的船身有繩網互通到另一區域，適合喜歡攀爬的小朋友。

▲ 屯門兆麟體育館。

2.上水保榮路體育館

地址:新界上水百和路19號

主題:小小世界

面積:370平方米

入場限額:51

開放時間：8am-9pm

以小小世界為主題的上水保榮路體育館免費兒童遊戲室，面積非常廣闊，多達370平方米，場內除了有滑梯及繩網外，還有冰屋和紮營，喜歡感受露營的小朋友不要錯過。

▲ 上水保榮路體育館。

3.香港單車館

地址:將軍澳寶康路105-107號

主題:極限運動

面積:286平方米

入場限額:38

開放時間：9am-9pm

以極限運動為主題的香港單車館免費兒童遊戲室，裡面有很多馬路及車的玩具設施，男孩子最適合不過，另外，室外亦設有室外兒童遊樂場和模型船池及大草地，無論你喜歡室外或室內活動，也能找到適合的遊戲設施！

▲ 香港單車館。



4.青衣西南體育館

地址:新界青衣涌美路70號

主題:海洋

面積:350平方米

入場限額:39

開放時間：9am-9pm

以海洋為主題的青衣西南體育館免費兒童遊戲室，有很多以波浪為設計的設施，讓小朋友可以在波浪上行走，訓練大小肌肉與平衡力。

▲ 青衣西南體育館。

5.車公廟體育館

地址:沙田沙田頭路10號

主題:奇妙方塊

面積:320平方米

入場限額:34

開放時間：8am-9pm

▲ 車公廟體育館。

以奇妙方塊為主題的車公廟體育館，適合喜歡砌積木的小朋友，一個又一個的正方形，可以給小朋友玩疊高高，樂趣無窮。

注:由於疫情關係，各區的室內兒童遊樂場開放時間不一，家長到場前，宜先在康文署的網站查詢。

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責任編輯︰王明芳