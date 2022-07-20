【親子好去處】夏日炎炎嘆住冷氣「童」你玩 新界區5大免費室內遊戲室推介
繼港島區及九龍區之後，今日小編就推介新界區五大好玩康文署轄下免費兒童遊戲室，新界區地大脈博，連室內遊戲室都大一點，普遍都比起港島及新界面積大，有足夠的空間讓小朋友奔跑及放電。不過要注意的是，設施只提供給4至9歲及身高不超過142厘米的兒童使用。年齡在4歲以下的兒童必須由家長或監護人在內陪同使用，還要記得，必須穿上襪子才能進場。
最新影片推介：
1.屯門兆麟體育館
地址:屯門兆麟街19號屯門兆麟政府綜合大樓4樓
主題:太空
面積:345.5平方米
入場限額:42
開放時間：8am-9pm
以太空為主題的屯門兆麟體育館免費兒童遊戲室，面積多達345.5平方米，空間寬敞，而場內正中的太空船非常搶眼，而太空船的船身有繩網互通到另一區域，適合喜歡攀爬的小朋友。
2.上水保榮路體育館
地址:新界上水百和路19號
主題:小小世界
面積:370平方米
入場限額:51
開放時間：8am-9pm
以小小世界為主題的上水保榮路體育館免費兒童遊戲室，面積非常廣闊，多達370平方米，場內除了有滑梯及繩網外，還有冰屋和紮營，喜歡感受露營的小朋友不要錯過。
3.香港單車館
地址:將軍澳寶康路105-107號
主題:極限運動
面積:286平方米
入場限額:38
開放時間：9am-9pm
以極限運動為主題的香港單車館免費兒童遊戲室，裡面有很多馬路及車的玩具設施，男孩子最適合不過，另外，室外亦設有室外兒童遊樂場和模型船池及大草地，無論你喜歡室外或室內活動，也能找到適合的遊戲設施！
4.青衣西南體育館
地址:新界青衣涌美路70號
主題:海洋
面積:350平方米
入場限額:39
開放時間：9am-9pm
以海洋為主題的青衣西南體育館免費兒童遊戲室，有很多以波浪為設計的設施，讓小朋友可以在波浪上行走，訓練大小肌肉與平衡力。
5.車公廟體育館
地址:沙田沙田頭路10號
主題:奇妙方塊
面積:320平方米
入場限額:34
開放時間：8am-9pm
以奇妙方塊為主題的車公廟體育館，適合喜歡砌積木的小朋友，一個又一個的正方形，可以給小朋友玩疊高高，樂趣無窮。
注:由於疫情關係，各區的室內兒童遊樂場開放時間不一，家長到場前，宜先在康文署的網站查詢。
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責任編輯︰王明芳