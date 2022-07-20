【夫妻閞係】剖腹生3胎被丈夫嫌棄房事　婦產科醫生一句暖心安慰獲激讚

▲ 30歲台媽剖腹生3胎，竟被丈夫嫌棄房事。

台灣一名30歲媽媽，先後剖腹生3胎，近日卻被丈夫嫌棄房事，指「愈來愈沒感覺」，甚至說她「下面變鬆了」。台媽非常介懷，除了上網找答案，更向台灣婦產科醫生蘇怡寧尋求意見，沒想到蘇醫生神回覆，指男人該檢討，讓人大快人心。

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台灣婦產科醫生蘇怡寧在其Facebook專頁，7月17日分享這名3孩媽媽的來函，指她跟丈夫同是30歲，她三胎都是剖腹產，但丈夫覺得和她房事時愈來愈沒感覺，甚至說她下面變鬆弛，令她對被丈夫嫌棄感到很在意，因此上網爬了很多文，找出相關答案。

1是，我認為他睪固酮降低，導致雞雞無法像以前一樣堅挺。 2是，他說生產不論何種方式（自然或開刀），就是會鬆弛。 3是，他表示男人就算老了，雞雞也不會變小。

台媽咨詢蘇醫生是否正確，竟獲蘇醫生回答「就堅持是他雞雞小就對了」，令台媽感到非常安慰。蘇醫生也分享過往的經驗，「

還記得以前常常會有人來門診哭訴，說她老公一直嫌他生完鬆了，我們必須承認生過小孩之後骨盆結構確實一定會比較鬆弛，不管是自然產還是剖腹產都一樣，只是嚴重程度當然還是會有一些差異，但真的還是要看個人狀況。

蘇醫生指，分娩後被嫌棄陰道鬆弛，而不生孩子又會嫌棄是不會下蛋的母雞，認為嫌棄房事沒有感覺，只是找藉口。

感情沒了就是沒了，牽拖東牽拖西一切都是屁，換個角度想，即使因為真的是變得比較鬆弛，但如果你自己雞雞夠大也不會有影響啊！想辦法把自己雞雞搞大啊，加油一下好嗎？是男人就不要牽拖，只會嫌別人，就為什麼不會自己檢討改善一下咧？

盆骨底肌肉運動



根據本港衛生署家庭健康服務資訊，「盆骨」亦稱為「盤骨」或「骨盆」，盆骨底肌肉由恥骨（即陰毛以下隆起的硬骨）向後伸展至尾龍骨，分3部分圍繞著尿道、陰道和直腸。導致盆骨底肌肉鬆弛的原因如下：

多次生產 超重或肥胖 長期便秘 持續提取重物 慢性咳嗽 更年期荷爾蒙變化 正常老化

衛生署指，可以透過盆骨底肌肉運動，以增強大小便控制能力、防止或改善因盆骨底肌肉鬆弛引致的膀胱、子宮或腸下垂，收緊陰道或可增加性生活滿意度。方法如下：

仰臥著、坐著或站立著並將雙膝微微分開，先放鬆大腿、臀部和腹部肌肉，集中注意力去一起運用3部分的盆骨底肌肉，即尿道、陰道和肛門肌肉，慢慢收縮和向上提升這組肌肉，就像忍尿和忍放屁般，此時應有一種「向內及向上收緊」的感覺。

「持續性／慢速收縮運動」

當你已盡所能把肌肉收縮，請維持10秒，然後慢慢放鬆，休息10秒後再重複以上動作。這組動作稱為「持續性／慢速收縮運動」，可訓練盆骨底肌肉的持久力。

「快速收縮運動」

你也可以快速地收縮和向上提升這組肌肉，維持１至２秒，然後放鬆；這組動作稱為「快速收縮運動」，可訓練盆骨底肌肉抵禦由咳嗽、打噴嚏或跳動而引起對膀胱突如其來的壓力。

開始時每天做3回，你可結合「慢速收縮運動」和「快速收縮運動」；每1回運動包括「慢速收縮運動」，重複收縮，維持和放鬆肌肉10 至30次，和「快速收縮運動」，重複收縮，維持和放鬆肌肉5至10次。

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責任編輯：王明芳