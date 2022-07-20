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【食用安全】食品含致癌物進食恐致癌？　K Kwong解構安全攝取準則

食用安全 14:36 2022/07/20

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K Kwong解構安全攝取含致癌物的食品準則。

食品安全是大眾關心的議題，每當有機構檢測出部分食物含致癌物時，也會引起公眾廣泛關注。究竟含致癌物的食品，是否代表進食後就會誘發癌症？化學博士鄺士山（K Kwong）最近就在社交平台發文，解構安全攝取準則。

最新影片：

K Kwong不時會在網上分享化學生活知識，昨日（19日）他在社交平台發文稱，每日收到最多人問的問題，就是「呢隻係咪致癌？」而K Kwong就表示，自己並非不怕致癌，但他直言「世上任何物質都是毒物，毒物嘅毒性來自份量」。

有關食品致癌物的安全攝取準則，K Kwong表示是「一切在於分量/濃度」，如果食品致癌物濃度低，就不需害怕。他舉例，日常家居環境中都有致癌物，如甲醛、氡氣；而一些日用品如萬能膠、牙線、防油紙層、易潔鑊等也含有致癌物，因此一切在於攝取的分量或濃度。

而他亦提到，一些標榜有機的食品未必如想像中有益，原因是這些有機食品需要骯髒的泥土植物中的霉菌才可以產生。因此他提醒，要克服過敏，首先是要在童年時接觸致敏原，而不是避免接觸。

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責任編輯：羅嘉欣

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