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【晴朗酷熱】英國熱浪錄40.3度破最熱紀錄　天文台：持續排高溫室氣體將每3年出現一次

社會 14:50 2022/07/20

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本港地區下午及今晚天氣預測 大致天晴，下午酷熱。（陳國峰攝）

天文台今日（20日）表示，本港正午時分部分地區氣溫上升至33度，注意戶外室內都要補充水分。展望本周餘下時間至下周中期持續酷熱及天晴，市區最高氣溫可達35度，新界再高一兩度。

天文台稱，英國星期二高溫破紀錄，有6個氣象站錄得40度或以上，當中林肯郡嘅科寧斯比（Coningsby）錄得40.3度，係全國有記錄以來最高。英國氣象局表示，今次有至少34個氣象站打破2019年錄得38.7度高溫紀錄，並警告若高溫室氣體排放情景持續，這種極端高溫未來可能每三年就會出現一次。

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責任編輯：余思嵐

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