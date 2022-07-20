【劍擊世錦賽】張家朗輕鬆晉級32強　女重團體賽刺入16強

▲ （國際劍擊總會）

世界劍擊錦標賽在周一（18日）正式展開賽事，今屆共16位港將出戰，繼「微笑劍后」江旻憓摘銅，港隊男重劍手方凱申首次打8強，今日（20日）將會上演男子花劍、女子佩劍個人賽及男子佩劍、女子重劍團體賽，「香港劍神」男子花劍世界排名第一的張家朗、楊子加、蔡俊彥、吳諾弘同樣打入64強，將於下午開始征途。

【女重團體賽晉級16強】

女子重劍團體賽，港隊由江旻憓、連翊希、佘繕妡及剛由新冠肺炎痊癒復出的朱嘉望出戰，首圈32強以44：30輕取新加坡，在16強迎戰德國。

【張家朗晉級32強】

今屆世錦賽在埃及開羅上演，上周五（15日）開始舉行資格賽，港隊除3位種子劍手江旻憓、蔡俊彥及張家朗外，均要先出戰資格賽，男花的吳諾弘和楊子加憑小組賽5勝1負直入正賽，女佩亦有朱詠翹和薛雅齊攜手晉級，他們將會在今午開始迎戰各地好手。

「香港劍神」張家朗將會在香港時間下午約5時迎來世錦賽首戰，男子花劍世界排名第7的蔡俊彥、吳諾弘及楊子加則在下午約6時出戰；女子佩劍方面朱詠翹及薛雅齊分別在港時間下午約4時及4時半出賽。

港隊男花先由張家朗上陣，首圈迎戰克羅地亞劍手Ivan Komsic，先以5：1開局，雖一度比追至6：7，不過張家朗始終技勝一籌，順利以15：11奪下首勝，晉級32強。

「微笑劍后」江旻憓在周二（19日）過關斬將，繼2019年後再次殺入4強，雖然不敵韓國劍手宋世羅，無緣晉身決賽，但仍刺下生涯第2面世錦賽銅牌，亦是港隊今屆賽事首面獎牌；港隊男重劍手方凱申首次打8強，惟力戰下以一劍不敵世界排名第6位的東京奧運銅牌劍手，無緣4強，但仍創下男重港將最佳成績。

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記者：李榮忠