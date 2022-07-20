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【書展開鑼】有家長料花3000元買補充教材　退休人士買遊日書作準備

社會 15:02 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

有市民花費千元購買國際英語測試系統參考書。（陳永康攝）

疫情下第二年舉辦書展，不少市民無懼感染風險入場，有家長預留3000元為子女購買補充教材；亦有市民花費千元購買國際英語測試系統參考書，以提升英語能力。

家長陳女士指，今日（20日）預留了3000元為一對孖仔及4名外甥購買補充教材，稱自己任職補習老師，希望蒐羅教材以幫助鞏固他們的知識。她又指，今日要買中英數常小一至小三、小六程度的教材，主攻中文，笑稱「小五小六程度已經要涉獵文言文，我哋中文程度已經教唔到佢哋」，更特意帶備行李箱裝戰利品。

李小姐。（陳永康攝）

李小姐則花費逾千元購買國際英語測試系統IELTS的補充教材，以應付即將進行的考試，指「在香港需要的英文水平都高，工作需要因此要考IELTS」；另準備1000元購買手工藝品及其他書籍。

胡小姐。（陳永康攝）

（陳永康攝）

各國邊境陸續解封，今年退休的胡女士稱，因為從未到訪日本，適逢見到有書商出售遊日書籍，所以花費百多元購買三本書，「人人都去過日本，我未去過，今年退休咪想去旅行」，期望做好準備，留待本地豁免檢疫期後隨即前往日本。她預算今年書展會花費2000元。

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記者：陳麗娜

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