【新冠肺炎】新增4老人院舍及2殘疾院舍現個案　另增一宗死亡個案

▲ （曾耀輝攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會。

本港今日（20日）新增3,805宗確診個案。院舍方面，新增4間老人院舍及2間殘疾院舍出現感染個案：

松暉護老中心1名員工確診，15名院友及2名員工需要檢疫

康樂園護老中心1名院友確診，10名院友及1名員工需要檢疫

來來護老中心1名院友確診，3名同住院友需要檢疫

青松觀有限公司青松護理安老院1名院友確診，1名同住院友及6名員工需要檢疫

東華三院賽馬會頤安護理安老院4名院友確診，其他同住院友需要檢疫

康恩園1名院友確診，當局正了解有多少人需要檢疫

本港新增一名患者離世，涉及一名67歲男病人，已打三針，有高血壓及糖尿病，昨日晚上約11時由救護車送往明愛醫院急症室，當時情況不清醒，經搶救後證實不治。有關個案料與自殺有關，已交由死因庭處理，而病人早在7月16日已確診新冠肺炎。

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記者：郭詩詩