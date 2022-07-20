  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (週三) 17:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】新增4老人院舍及2殘疾院舍現個案　另增一宗死亡個案

社會 16:39 2022/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（曾耀輝攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會。

本港今日（20日）新增3,805宗確診個案。院舍方面，新增4間老人院舍及2間殘疾院舍出現感染個案：

  • 松暉護老中心1名員工確診，15名院友及2名員工需要檢疫
  • 康樂園護老中心1名院友確診，10名院友及1名員工需要檢疫
  • 來來護老中心1名院友確診，3名同住院友需要檢疫
  • 青松觀有限公司青松護理安老院1名院友確診，1名同住院友及6名員工需要檢疫
  • 東華三院賽馬會頤安護理安老院4名院友確診，其他同住院友需要檢疫
  • 康恩園1名院友確診，當局正了解有多少人需要檢疫

本港新增一名患者離世，涉及一名67歲男病人，已打三針，有高血壓及糖尿病，昨日晚上約11時由救護車送往明愛醫院急症室，當時情況不清醒，經搶救後證實不治。有關個案料與自殺有關，已交由死因庭處理，而病人早在7月16日已確診新冠肺炎。

最新熱門影片：【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【DSE放榜】脊髓肌肉萎縮學生林育姗克服手肌弱　奪23分綜合科學摘5**
今日 10:28
【DSE放榜】脊髓肌肉萎縮學生林育姗克服手肌弱　奪23分綜合科學摘5**
【DSE放榜】鐵路迷羅同學獲恒大即場取錄　校長何順文料今早再增數百人報名
今日 13:43
【DSE放榜】鐵路迷羅同學獲恒大即場取錄　校長何順文料今早再增數百人報名
【強制檢測】80處納強檢包括17食肆　好好運快餐店沙田Pici朗豪坊Starbucks等上榜
22:59 2022/07/19
【強制檢測】80處納強檢包括17食肆　好好運快餐店沙田Pici朗豪坊Starbucks等上榜

你可能感興趣

【DSE放榜】脊髓肌肉萎縮學生林育姗克服手肌弱　奪23分綜合科學摘5**
今日 10:28
【DSE放榜】脊髓肌肉萎縮學生林育姗克服手肌弱　奪23分綜合科學摘5**
【DSE放榜】鐵路迷羅同學獲恒大即場取錄　校長何順文料今早再增數百人報名
今日 13:43
【DSE放榜】鐵路迷羅同學獲恒大即場取錄　校長何順文料今早再增數百人報名
【強制檢測】80處納強檢包括17食肆　好好運快餐店沙田Pici朗豪坊Starbucks等上榜
22:59 2022/07/19
【強制檢測】80處納強檢包括17食肆　好好運快餐店沙田Pici朗豪坊Starbucks等上榜
公立醫院 電子消費券 張竹君 疫情 衞生防護中心 衞生署 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
16:03 2022/07/14
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
13:16 2022/07/19
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
【超市大搜查】含E466或致無藥醫腸炎　14款不含E466低脂果味乳酪名單
13:43 2022/07/19
【超市大搜查】含E466或致無藥醫腸炎　14款不含E466低脂果味乳酪名單