  • 33°C
香港時間 : 2022720日 (週三) 16:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門疫情】澳門7月23日至29日恢復工商業場所有限度運作

社會 15:14 2022/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(澳門特別行政區政府新聞局 提供)

行政長官今日（20日）頒布批示，自2022年7月23日零時至7月30日零時，除了維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常運營之外，其他從事工商業活動的公司或場所在遵守衛生當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營，但托兒所、購物中心內的店鋪，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。

2022年7月23日零時至7月30日零時，下列公司、實體及場所可正常營運

  • 提供水、電、天然氣、燃料、電信、公共交通、垃圾收集等基本公共服務，以及酒店住宿、清潔衛生、物業管理、批發及運輸生活物資等維持社會必要運作所需的服務的公司或實體
  • 街市、超級市場、餐廳、飲料場所、飲食場所、藥房、衛生護理場所等維持居民生活所需的場所
  • 經主管部門例外批准的公司、實體或場所

根據新頒佈的行政長官批示，除了上述維生必需的公司或場所繼續正常運營之外，其他從事工商業活動的公司或場所在遵守衛生當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營，但托兒所、購物中心內不具有直接通往公共道路的出入口的店鋪，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【DSE狀元】迦密中學首誕超級狀元　熱愛數學從不補習將留港升學
今日 10:25
【DSE狀元】迦密中學首誕超級狀元　熱愛數學從不補習將留港升學
【DSE放榜】蔡若蓮指考生自律能力及心理質素令人鼓舞　冀所有考生因應興趣和能力追夢
今日 11:36
【DSE放榜】蔡若蓮指考生自律能力及心理質素令人鼓舞　冀所有考生因應興趣和能力追夢
【網購騙案】主題公園及酒店套票成高危貨品榜首　籲應從官方渠道或認可分銷商買貨品
今日 11:54
【網購騙案】主題公園及酒店套票成高危貨品榜首　籲應從官方渠道或認可分銷商買貨品
【致命車禍】觀塘道3車相撞　電單車女乘客昏迷送院後不治
今日 12:53
【致命車禍】觀塘道3車相撞　電單車女乘客昏迷送院後不治
【DSE放榜】鐵路迷羅同學獲恒大即場取錄　校長何順文料今早再增數百人報名
今日 13:43
【DSE放榜】鐵路迷羅同學獲恒大即場取錄　校長何順文料今早再增數百人報名
【晴朗酷熱】英國熱浪錄40.3度破最熱紀錄　天文台：持續排高溫室氣體將每3年出現一次
今日 14:50
【晴朗酷熱】英國熱浪錄40.3度破最熱紀錄　天文台：持續排高溫室氣體將每3年出現一次

你可能感興趣

【DSE狀元】迦密中學首誕超級狀元　熱愛數學從不補習將留港升學
今日 10:25
【DSE狀元】迦密中學首誕超級狀元　熱愛數學從不補習將留港升學
【DSE放榜】蔡若蓮指考生自律能力及心理質素令人鼓舞　冀所有考生因應興趣和能力追夢
今日 11:36
【DSE放榜】蔡若蓮指考生自律能力及心理質素令人鼓舞　冀所有考生因應興趣和能力追夢
【網購騙案】主題公園及酒店套票成高危貨品榜首　籲應從官方渠道或認可分銷商買貨品
今日 11:54
【網購騙案】主題公園及酒店套票成高危貨品榜首　籲應從官方渠道或認可分銷商買貨品
疫情 澳門 工程 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
13:16 2022/07/19
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
16:03 2022/07/14
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
【超市大搜查】含E466或致無藥醫腸炎　14款不含E466低脂果味乳酪名單
13:43 2022/07/19
【超市大搜查】含E466或致無藥醫腸炎　14款不含E466低脂果味乳酪名單