「習泳小勇士」一技傍身　普及游泳提升學童身心健康

「香港這個沿海城市擁有漫長的海岸綫，學會游泳可以讓我們享受水上活動的樂趣。還記得有一次出海，不少海豚與我們擦身而過，才發現原來香港有這麼多海豚……」港隊滑浪風帆總教練陳敬然雀躍地說。不過，並非所有小朋友都有機會接受游泳訓練，因此由香港賽馬會慈善信託基金起動及捐助、中國香港游泳總會及香港海洋公園聯合主辦的「賽馬會小學生習泳計劃」，在鳳溪創新小學舉辦「習泳小勇士」分享會，讓更多學童和家長了解學懂基本游泳技巧的重要性。

開啟水上活動世界 感受大自然之美



作為兩名孩子的父親，陳敬然認為游泳是必要的求生技能，「若果自己或他人意外墮海，都需要自救或救人。」他又表示，這是接觸大自然的好方法，只有親身接觸及看過才能感受自然可愛之處。他分享風帆訓練時遇到的其中一件趣事：「某年冬天風高浪急，我們在西貢鶴咀附近的海中心，竟看見一隻野豬在游泳，真的難以想像。」

▲ 作為兩名孩子的父親，陳敬然認為游泳是必要的求生技能。

當時在場的港隊滑浪風帆代表鄭清然亦印象深刻，不過他更難忘的是去年澳洲訓練的經歷：「當時五日的行程中，有三日訓練時我們都看見海獅及海豚在旁，牠們更會在滑浪風帆板下穿插暢泳。」鄭清然自小接觸游泳，參加過大大小小不同游泳比賽，他形容游泳就像一條鎖匙，為他開啟水上活動之門，也讓他接觸到大自然不同面向。如今他不但是滑浪風帆選手，閒餘時亦熱愛參與浮潛等水上活動。

▲ 鄭清然形容游泳就像一條鎖匙，為他開啟水上活動之門，也讓他接觸到大自然不同面向。

提升學童身心健康 發展各種體育運動



鄭清然坦言，學會游泳更令他在學生生涯更有自信：「這是對自己的一個肯定，讓我和身邊朋友交往時更有信心，同時亦令我更願意幫助別人。」鳳溪創新小學體育科科主任李墀老師（下稱李Sir）對此深表認同，他形容游泳能力較佳的學生在待人處事方面較其他同齡學童成熟和冷靜：「相信是練習游水訓練得來的自律性，令他們很多事情都能細心想清楚才行動。」

▲ 鳳溪創新小學體育科科主任李墀老師認為學習游泳能加強學生專注力，讓他們更自律，同時亦有助他們面對困難和逆境。

「游水的每個動作、每次換氣都是有規律且固定，學生在訓練時不但需要完全跟從教練指示，更要對自己動作有一定反省和要求。」李Sir解釋，學習游泳能加強學生專注力，讓他們更自律，同時亦有助他們面對困難和逆境：「小朋友初接觸游泳時可能會感到害怕，由害怕、克服，再到進步，對於他們自身心理成長有很大幫助。」鄭清然說：「游泳是與時間的競賽，有時候進步0.1秒可能要用上一、兩年時間。當到達樽頸位時，如何克服心理、有更強大的心理素質就非常重要。」



游泳不但能訓練孩子心理質素，也對他們發育有莫大裨益，特別是提升心肺功能及鍛練核心肌肉。李Sir指出，練習泳姿時所用到的核心肌肉，對田徑或球類等運動而言也十分重要，而游泳所練習的協調性及節奏，亦有助小朋友在其他運動取得更好表現。

▲ 「賽馬會小學生習泳計劃」，在鳳溪創新小學舉辦「習泳小勇士」分享會，讓更多學童和家長了解學懂基本游泳技巧的重要性。

由淺入深培育習泳 普及游泳惠及基層



李Sir認為，小孩子在5至6歲階段是最適合學習游泳：「在認知層面方面，這時他們能較容易理解教練的指示。在身體機能方面，孩子的骨骼和肌肉發展逐漸穩定，控制身體的能力亦更佳。」他又強調，家長的培育非常重要，並笑言：「小朋友跟父母學很難學會游水，因為他們有一種依賴心態，所以還是交給專業教練比較好。」陳敬然就分享，家長可以由淺入深，先讓子女到海灘探索：「一開始以玩樂為主，讓他們適應環境，不怕水後才正式開始學習。」



香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhán）在泳壇創出一個又一個佳績，不少香港市民都十分興奮。不過李Sir強調，學習游泳與訓練是兩回事，「要知道，每個星期練習一天，與每星期練習數天的效果已經很大不同。一些有天份的小朋友其實只學習一、兩年已經很出色，但無論如何，學會這種技能都是必須的。」他又表示，其實並非所有家庭都能應付學習游泳的費用，希望「賽馬會小學生習泳計劃」能讓游泳更普及，令不同階層的小朋友都能享受水上活動的樂趣。

▲ 李Sir認為，小孩子在5至6歲階段是最適合學習游泳。

賽馬會小學生習泳計劃



繼2016年首度推行「賽馬會小學生習泳計劃」，並為超過 1萬5千名不諳泳術的初小學生提供免費游泳課程及海洋保育教育活動後，香港賽馬會慈善信託基金再度起動及捐助「賽馬會小學生習泳計劃」，並由中國香港游泳總會及香港海洋公園聯合主辦，推出游泳課程及水上遊樂體驗。米高菲比斯慈善基金會（Michael Phelps Foundation）全力支持計劃，並會向參與計劃的本地教練分享教授游泳的經驗及心得。2022年10月開課的游泳課程現正接受報名，歡迎2015年出生而尚未懂游泳的學童參加，基層家庭兒童可獲優先取錄。



詳情及報名: www.jc-learntoswim.hk （2022年10月課程8月2日起接受報名，截止日期為8月16日）



網上互動學習平台

計劃亦增設網上學習平台，透過有趣的互動小遊戲，帶出訂立目標及健康生活的訊息，歡迎初小學童登入暢玩。

詳情：http://onlineclassroom.jc-learntoswim.hk/

（特刊）