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【DSE出路】兩年取4個幼兒教育資格　耀中幼教學院推19種獎學金支援學生

中小學 15:18 2022/07/20

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耀中幼教學院推獎學金計劃。（學校提供）

中學文憑試（DSE）今日放榜，如果成績未達八大院校要求，可以考慮其他升學路。近年幼兒教育是熱門之選，其中成立於2018年的耀中幼教學院，推出19種不同的獎學金計劃，學生只要在學期間持續表現優良，就有機會獲得涵蓋整個課程獎學金。

耀中幼教提供幼兒教學文憑（一年制）、幼兒教育高級文憑（兩年制）及幼兒教育（榮譽）學士學位課程（四年制），其中高級文憑的入學要求為在DSE考獲5科第2級成績，其後可以銜接學士第3年課程，課程以全英語授課，協助學生獲取註冊幼稚園教師及幼兒工作相關的專業資格。

學生在取得幼教學士及高級文憑畢業後，可獲4個專業資格，包括教育局認可之註冊幼稚園老師，社會福利署認可的幼兒工作員、幼兒中心主管及特殊幼兒工作員。耀中亦為學士學位課程3及4年級學生提供特殊學習需要（SEN）及嬰幼兒教育的選修學科。

耀中幼教學院設有多項助學金，以幫助有經濟需要的全日制學生提供學費財政支援。學院設有19種不同的獎學金計劃，學生只要在學期間持續表現優良，將有機會獲得涵蓋整個課程獎學金，而在2021年，耀中幼教有80% 學生入讀後獲得最少一個或更多的獎學金。

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