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【區議會】麥美娟：正檢討地區行政事宜　但毋須過份猜測會否取消區議會選舉

政治 15:31 2022/07/20

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民政及青年事務局局長麥美娟。（經濟日報資料圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟表示，正檢討地區行政事宜和區議會職能，形容不一定要有選舉才能「接地氣」。對於近年有不少年輕人移民，麥美娟提醒，無論他們身處何方，他們都是中國人。

麥美娟接受電台專訪時表示，區議會在過往幾年，偏離了原本作為「諮詢架構」的角色，甚至出現干擾政權的情況。她透露，改革方向是要符合《基本法》列明「非政權性區域組織」的定位，以及要有廣泛代表性。

外界關注未來區議會會否取消或改為委任制，曾擔任區議員26年的麥美娟形容，並非一定要有選舉才能「接地氣」、了解民情民意。她認為，若「非政權性區域組織」內的人，未能稱職地反映市民意見，相信特區政府亦會知道。

麥美娟強調，當局對透過甚麼方法產生相關區域組織的成員，現時仍未有定案，認為市民毋須過份猜測，或憂慮會否取消區議會選舉。

對於一些離開香港的年輕人，麥美娟提醒，無論他們身處何方，他們都是流著中國人的血，因此他們都是中國人。麥美娟向留在香港的年輕人指，未來會有更好的發展機遇，特別是見到國家發展及對香港青年的重視，相信他們未來大有機會。

麥美娟又指，今年底會公布《青年發展藍圖》，將涵蓋7個範疇，之後會再更新和優化，強調希望幫助所有香港年輕人，不論他們是甚麼背景和身份。

被問到若表明支持「民主自由」，是否屬於政府會協助的對象，她反問為何不是，強調希望每位香港年輕人，都有機會受惠。

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責任編輯：胡偉明

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