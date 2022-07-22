【校長專欄】不要把一切好事都視作理所當然 遇上不稱意也是常事

▲ 陳瑞良校長認為，幸福不是必然的。

許多人用畢生的時間追尋終身的「幸福」。有人渴望可以長生不死，有人盼望享受美酒佳餚，有人追求名成利就……然而，這些都是如夢幻泡影，怎能算是幸福？

在種籽的世界裏，有林林總總的果子繁衍，各具風姿。眾多的水果中，惟獨紅蘋果是人見人愛的水果。它外形貌美，鮮艷而香甜，代表了是一顆赤誠的心。蘋果的營養成分豐富，是健康的、智慧的，也是幸福的果子。俗語說「每日一蘋果，醫生遠離我。」每次吃一口蘋果，齒頰便會留香，彷彿令人找到幸福感。蘋果帶來的幸福，不是患病後的療癒，而是日常生活中的精神滋養。

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現實生活中，每日的運程都無法預測。我們可以選擇的，是用凡事感恩的心面對任何事。你看，科學家牛頓如果沒有遇上蘋果從樹上砸到頭的話，怎會悟出萬有引力的靈感。白雪公主如果沒有吃一口壞心腸皇后的毒蘋果而昏倒，她又怎會因此遇上白馬王子把她喚醒，最終獲得幸福的生活。是好運，還是歹命？大概不是命運使然，反而是心態決定一切。



幸福不是必然的！請不要把一切的好事情都以為是理所當然的，偶然遇上不稱意的遭遇也是常事。無論是接受別人的恩典，抑或是遇上不能逃避的倒霉壞事，我們都要有感恩的心。因為感恩是生活的快樂泉源，會把生命注滿正能量，激發喜悅。記得從前讀過一本感人至深的《蘋果樹》繪本，故事中那一棵有求必應的蘋果樹，誰讀過誰都會為它貫徹無私奉獻的愛心而撼動心靈。



種籽啊種籽！你們當要懂得在沐浴恩典時感恩自己的幸運，更要散播喜悅的基因，揭開種籽的秘密，為身邊人添加幸福。

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