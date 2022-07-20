【限聚上訴】工黨社民連遊行違限聚令上訴　法官押後10月中判決

▲ 工黨社民連遊行違限聚令上訴，法官押後10月中判決。（資料圖片）

工黨及社民連前年舉行五一遊行，李卓人及梁國雄等8人被票控參與受禁群組聚集罪，經審訊後被裁定罪成及判緩刑，8人提出上訴，聆訊今（20日）於高等法院續。律政司一方陳詞指，涉案8人有共同目的聚集，事前曾作出商討，而相距1.5米距離並非金科玉律，加上當時8人曾一同聚集，其後才4人一組持相同口號橫遊行，從實際情況考慮屬同一群組。法官聽取雙方陳詞後，押後至10月18日宣判。



8名上訴人郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄。8人被控於2020年5月1日，在海富中心外參與受禁群組聚集，8人經審訊被裁定罪名成立，判監14天，緩刑18個月。

律政司一方陳詞時指，限聚令為截斷新冠肺炎傳播而訂立，越嚴謹便越有效，而聚集於法律下應如何詮釋。聚集的釋義是一班人為共同目的而聚在一起，律越司一方指具有共同目是重要考慮因素，並須考慮其他實際因素。

律政司一方指出，就裁定是否屬受禁群組時，須考慮到聚集人士是否具有共同目的，事前有否作商討及互動，以及聚集時間。至於1.5米距離，律政司認為並非金科玉律。根據案發時片段顯示，8人事前曾作商討，其後再以4人一組手持相同口號橫額遊行，律政司一方認為從實際情況考慮，屬同一群組。

律政司一方舉例指，若兩批人士遵守規例，不多於4人分成兩組前往拜山，其間沒有互動及保持適當距離，執法者不會視之為受禁群組。另一例子是外傭於假期時聚集，3至4人一組，當中或涉多個群組，屬解散群組，執法人員會根據規例提醒保持1.5米距離，基於客觀標準，可減少爭拗。

至於上訴一方質疑限聚令侵犯憲法下賦予之集會權利，律政司一方指限聚令某程度上會減損憲法下賦予之權利，但本案並非缺乏合理基礎情況。律政司一方指，新冠肺炎屬新病毒，政府須依賴專家委員會意見而訂立規例。律政司認為只就人數作規限，對行使言論及集會自由並無任何限制。

沒有代表律師的上訴人黃浩銘回應時，質疑為何受禁群組不包括1.5米距離，而解散群組則包含在內。另一名上訴人李卓人陳詞時指，規例有雙重標準，涉及政治範疇便執法嚴謹，質疑不合比例地禁止集會自由。

法官聽取雙方陳詞後，需時深思議題，押後至10月18日作出判決。

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記者：林育慧