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【明星理財】林盛斌購入首個海外物業　Bob：冇諗過可以用呢個錢full paid

娛樂 17:28 2022/07/20

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貴為「星級司儀」林盛斌（Bob）今年初與太太黃乙頤（Pearl）和四名子女由居住了3年的九龍塘獨立屋，遷往同居的另一棟豪宅，當中更有具氣派的樓梯。

一向生財有道的阿Bob在今日（7月20日）於社交平台表示自己購入第一個海外物業，認真威水！

最新影片：曾業喬專訪

首度海外置業

Bob於Instagram中上載三張海外住宅的相，並興奮地分享感受：

終於，買咗我人生第一個海外物業。

從來冇諗過可以用呢個錢full paid買到一間屋，
亦冇諗過每個月竟然可以收到呢個租金。

好多謝呢個團隊幫我處理晒所有嘢，
最鍾意係佢俾我揀嘅所有盤都係連租約，
即買即收租，真真正正嘅被動收入，
仲要所有租客都係做好晒背景審查，
大大減少出現嗰啲古靈精怪人嘅機會。

如果你想知道我呢間屋幾多錢，
想知道呢間屋每個月收幾錢租，
想知道係邊間物業公司幫我處理，
留言「被動收入」，做個參考都好嘅。

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靚湯：Can u hire me?

Bob在帖文中要求網民留言「被動收入」以了解租金等詳情，有部份網民直接問所在地，但Bob也只是要求網民留言或表示「PM」。

「靚湯」湯洛雯留言「Can u hire me?」，問Bob可否聘請她，Bob回應：「你想做咩職位」。

部份網民也向Bob送上恭賀說話，「恭喜bob爺榮昇包租公」、「間屋好大」、「恭喜」、「你會唔會太叻」。

堅持只租不買豪宅

其實阿Bob早前拍片，解答多年來被網友追問有關住宅方面的問題。

講到寧願花錢租樓「幫人供樓」，也不想買大屋自住，阿Bob直接原因好簡單：「四個字：機會成本。」

他續謂：「假設你想住好啲住九龍塘，人一世物一世，整間四、五千呎嘅大屋住。我睇過最平嗰間億幾兩億倒。我就當佢1.5億，可能你有其他物業在手，就要交15%釐印費，即係2250萬。1.5億的樓首期要交一半，即係7500萬，加埋成9000幾萬現金！」

阿Bob認為這種「豪宅」是抵租不抵買，但他又謙稱：「不過戴定頭盔，以上講法未必適合每一個人，我都係學緊嘢。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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