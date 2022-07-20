【學校爆疫】299間學校呈報364宗個案　再有2間學校部分班級需停課

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代最新疫情。今日（20日）新增3,805宗確診個案。

學校今日呈報364宗個案，來自299間學校，涉293名學生及71名教職員，包括69間幼稚園及幼兒中心、149間小學、80間中學、2間特殊學校，過去7日有182間學校有2宗個案或以上個案，再有2間學校部分班級需要停課1星期：

仁濟醫院林百欣中學3B班：37名學生中有5名學生確診，其中2人屬同一家庭

路德會聖十架學校6B班：有3個學生確診

至於香港靈糧堂幼稚園F1校巴上午班次早前有司機及保姆確診，張竹君料傳播源自司機及保姆之間的飯聚。

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責任編輯：陳梓蔚