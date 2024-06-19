學界醜聞丨女老師與校長誕私生女逼婚不成 學校大吵大鬧被同儕告發下場悲哀

▲ 男校長出軌同校女老師被炒魷。（愛回家劇照）

校長貴為學校的行政首長，一言一行都應該謹慎，萬萬不能行差踏錯！偏偏有人卻濫用校長職權，亂搞男女關係，最終成為學界醜聞，不但身敗名裂，賠上事業，更禍延下一代。

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跟老師Y食下午茶時，她大爆幾年前學校換校長，是因為已婚的男校長與一名年青貌美的女老師有婚外情，最後東窗事發，被教育局「豉椒炒魷」！

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話說某中學的男校長，結婚多年，一直恨仔恨到發燒，可惜多年來努力造人都係得個吉，後來學校請了一位年輕女教師，獲校長悉心指導，未幾兩人竟日久生情，女教師更突然懷孕，並誕下BB女。當時校長髮妻雖然知道老公有外遇，卻一直啞忍並沉著迎戰，女教師曾經一度持肚橫行，逼校長離婚，想坐正做校長夫人，可惜事與願違，直到B女出世，校長都沒有與老婆離婚，只一心想享受齊人之福。

事隔兩、三年，女教師女兒剛上幼稚園時，校長的髮妻肚皮終於爭氣，更成功陀仔，令校長逐漸回心轉意， 重投老婆懷抱，對女教師的寵愛亦漸漸減退，女老師不堪被冷落，不時在校長辦公室大發雷霆，兩人發生激烈爭吵，間接令兩人不淪關係曝光。

所謂紙包不住火，最終有人不值校長行為，向有關當局告密，校長和女教師同時被叮出局，校長斷送高薪厚職，只能轉行做補習，而女教師失業加上長期陷入三角戀，精神不堪負荷患上抑鬱症，嚴重脫髮，但最無辜就是兩人的私生女，成為了父母的磨心。

校長被炒魷後，心灰意冷，逐漸疏遠女教師，女教師為了見校長，會跟校長說女兒想念他，請校長來探望她們，但校長卻愛理不理，女教師因為長期情緒不穩，難免向女兒發脾氣，母女關係極度惡劣！

所以話，色字頭上一把刀，明明是德高望重、人人敬仰的校長，但因一時好色種下禍根，不但累人累己，更禍延下一代。

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