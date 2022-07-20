【親子好去處】置富Malls X 韓國超人氣角色LYCHEE & FRIENDS商場活動Chill住放暑假

▲ 置富Malls 「Chill開心夏令營」。

1. 置富Malls X 韓國超人氣角色LYCHEE & FRIENDS 「Chill開心夏令營」馬鞍山廣場 － Chill消暑快樂營地

一眾可愛俏皮的LYCHEE & FRIENDS成員換上露營新裝，率先來到馬鞍山廣場的「Chill消暑快樂營地」佈置。為食的LYCHEE及COCO已急不及待生起營火，準備一頓簡單又豐富的滋味晚餐。淘氣的LYCHEE又化身成4米高的熱氣球，邀請你同感受夏日微風，或是來到身後的小湖與好友一同泛舟，享受微風拂面，拋開炎夏的煩熱心情。另一邊廂，愛耍酷的OPPA正深情地彈奏吉他，以療癒歌聲伴你靜享盛夏時光。

作為營友的你，若自問露營經驗豐富，定必不能錯過身後近3.5米高巨型背包內的互動遊戲體驗，你須於限時内考驗眼力和選取露營用具的判斷力，在互動螢幕上捕捉它們的身影！

日期：即日起至10月23日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場(港鐵馬鞍山站A出口)。

▲ 馬鞍山廣場Chill消暑快樂營地。

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2.+WOO嘉湖Chill繽紛荔枝熊樹屋

陣陣清甜的荔枝香氣馥郁撲鼻，轉身一看，LYCHEE & FRIENDS正齊集於天水圍+WOO嘉湖「Chill繽紛荔枝熊樹屋」前，慵懶地開展午後美食派對！為食

的LYCHEE繼續貫徹一貫作風，守候於ZUZU主理的燒肉區，急不及待想要大快朵頤！此時的JOBI和OPPA則相約在湖邊碼頭見面，決定在此嬉水釣魚享受悠閒下午。此時COCO發現了隱世的打卡勝地—超唯美的仿車胎鞦韆，誠邀你結伴感受夏日異國風情！

日期：即日起至10月23日

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂。(輕鐵銀座站，於港鐵天水圍站轉車)

▲ 嘉湖Chill繽紛荔枝熊樹屋 。



3.置富都會Chill清涼汽車營地

緊貼露營風潮的LYCHEE & FRIENDS誠邀你乘搭專屬的露營車並來到置富都會「Chill清涼汽車營地」，帶領大家遠離喧囂都市，放慢腳步體驗人氣的汽車露營！經過一整天下來的舟車勞頓，OPPA和COCO早已為大家預備好美味的下午茶餐點，精緻的甜點和令人垂涎三尺的三文治，定能撫慰你累壞了的心！另一邊的LYCHEE則加快腳步，趕緊在入夜前為大家提早砍伐柴木，為晚上的營火做好準備，但需要柴木數量頗多，LYCHEE誠邀你加入幫忙，來到露營車身後的互動遊戲區域，於限時內協助LYCHEE砍劈最多的柴木，過程刺激並充滿挑戰性，自問身手過人的你還不趕快加入幫忙？

日期：即日起至10月23日

地點：置富都會L7大堂(港鐵紅磡站C出口)

▲ 置富都會Chill清涼汽車營地 。

4.置富第一城Chill亮閃星營



遠離城市的繁囂，走到户外露營清靜一下，感受絕美星空秘境！置富第一城聯同LYCHEE & FRIENDS悉心為你搭建户外的」Chill亮閃星營，各位「零裝備」兩手Fing-Fing都可感受Glamping樂趣。LYCHEE出動露營必備的大型蒙古包，帳幕內巧心設計漫天星空與閃耀LYCHEE & FRIENDS星象，只需抬頭便瞬間投入廣闊星海宇宙，置身其中感受滿滿的羅蔓蒂克。星夜配火熱BBQ是露營的Perfect Match，幕外的JOBI已點燃2米高的大營燈與生火，等大家齊齊加入圍爐燒烤行列！仍沉浸在舒適感十足的搖床的ZUZU與一身度假裝束的COCO和BOMB正愉快聊天與享用美食，你更可以調皮地坐在旁邊的樹凳偷聽！佈滿七彩彩旗的營地被星空與山林包圍，今個夏日來置富第一城Chill住歎個山系Glamping！

日期：即日起至10月23日

地點：置富第一城地下置富第一園(港鐵第一城站C出口)

▲ 置富第一城Chill亮閃星營 。



5.限定LYCHEE & FRIENDS精品換領 (摺合式收納箱及免搭帳篷)

LYCHEE & FRIENDS的可愛療癒感令人難以抗拒，令人想把它們帶回家，每天都可以有好心情！由7月16日起，顧客凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$500或以上，即可換領夏日限定LYCHEE & FRIENDS「Chill多用途」摺合式收納箱，米白色盒身搭配木色盒蓋，盒蓋上印上Chill爆LYCHEE的全新露營造型，外觀日系簡約，折疊式的設計更便於露營收納，可愛又實用！由8月6日起，消費滿HK$1,000或以上，更可換領限定LYCHEE & FRIENDS「Chill速」免搭帳篷，軍綠色設計極具時尚感，印上一眾LYCHEE & FRIENDS成員更是萌翻一眾少女心，同時輕巧便攜，絕對是今個夏季戶外露營必備的可愛單品！限定禮品名額有限，先到先得，換完即止。

▲ 置富Malls 「Chill開心夏令營」。

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責任編緝：王明芳