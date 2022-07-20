【最新疫情】今增3,805宗確診及1宗離世個案　錄3,625宗本地個案【不斷更新】

▲ （曾耀輝攝）

本港新冠疫情持續，已連續一周維持約三千宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（20日）下午出席疫情記者會。

今日新增3,805宗確診個案，包括3,625宗本地個案、180宗輸入個案，連續8日破3,000宗確診；另錄1宗離世個案。

【16：57】

張竹君表示，BA.4／5變異病毒株有16%患者是沒有病徵，而BA.2.12.1變異病毒株有34%的患者沒有病徵，比本地流行病毒的約5成患者沒有病徵多，她解釋，可能因為本地個案出現病徵才去求診或檢測所致，若連同輸入性個案的變異病毒株，有6成BA.4／5患者沒有病徵，44%BA.2.12.1患者沒有病徵。

【16：50】

張竹君表示，個案數字仍有上升，擔心確診數未持續上升，會進一步對醫療系統造成負擔。

【16：45】

張竹君指，安老院舍個案有上升，但不是急速上升，相信是與社會上個案有上升有關。

【16：40】

變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／5個案佔整體個案百分之0.5至1.5不等。

【16：48】

截至7月19日本港錄1093宗懷疑或確定BA.2.12.1變異病毒株；372宗，懷疑或確定BA.4／5變異病毒株。

張竹君指，由於變異病毒株嚴重性與其他正在流行的病毒株相近，沒有太大分別，由即日起感染懷疑變異病毒株的人士檢疫要求跟其他確診人士相同，即若環境許可下，可以進行家居隔離。

【16：35】

今日學校呈報364宗個案，來自299間學校，有2間學校部分班別需要停課，涉及仁濟醫院林百恩中學及路德會聖十架學校（詳情即看【下一頁】）。

【16：34】

新增4間老人院舍及2間殘疾院舍有個案（詳情即看【下一頁】）。

【16：32】

昨日呈報一宗死亡個案，涉67歲男病人，已打3針，有高血壓及糖尿病，昨晚因自殺被送入急症室，惜告不治，他在7月16日感染（詳情即看【下一頁】）。

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記者：李榮忠