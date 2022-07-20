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【BABY MIRROR WE ARE】MIRROR x MOOV為首個紅館騷造勢　12子童心大發齊現身打卡

娛樂 16:28 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR齊齊現身！

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的人氣男團MIRROR聯乘MOOV的「BABY MIRROR WE ARE」主題活動，日前在銅鑼灣時代廣場正式揭幕。

此為期3個多星期的活動，正好為MIRROR於7月底舉辦的首次紅館演唱會造勢。

【MIRROR成員】Edan胞妹小如豬DSE考39分　可風中學全校考第3名

最新影片：

MIRROR 12子早前抽空到現場，穿梭於《BABY MIRROR Photo Zone》及《BABY MIRROR Pop-up Store》之中，除逐一為歌迷解構所有打卡位外，更超模上身大擺甫士盡情打卡拍照。

而首次於線下看到所有獨家發售的BABY MIRROR限定精品的成員們更興奮得童心大發。

為配合防疫措施減少人流聚集，Pop-up Store及Photo Zone入場人士均須於網上預約取籌。

詳情請參閱：https://qrstud.io/cg4jx78 

【MIRROR成員】Jeremy推第二首單曲爭新人獎　《九》MV黑白妖艷形象帶出人間善惡

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【MIRROR Official Fan Club會員專享優先場次】

BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store
活動日期：即日至7月20日
時間：早上10時正至晚上10時正 
地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

【公眾場次】

BABY MIRROR Photo Zone 及 BABY MIRROR Pop-up Store
活動日期：7月21日至8月8日
時間：早上10時正至晚上10時正 
地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場及二樓中庭

撰文 : TOPick柴犬出動

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