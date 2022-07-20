【老字號】第四代姐妹花接掌雞仔嘜　揭疫下一種產品銷量增加

▲ Jennifer（左）和Alicia（右）是雞仔嘜第四代接班人，女承父業，最近在上環一間咖啡店開設原材料展覽，希望更多人認識這個有著69年歷史的香港本土品牌。（攝影：黃建輝）

一個新冠疫情來襲，港人出門不得，間接令大家重新關注香港的人與事，不少本土品牌亦因此得以茁壯成長。那麼舊有的老字號又如何？紮根香港69年的服裝品牌雞仔嘜，今天已經傳承到第四代，Alicia和Jennifer兩姊妹將這「3隻小雞」接手過來，承先啟後，銳意開拓年輕人市場。

最近，位於上環太平山街，不少人前往「打卡」聖地的stain+ 咖啡店門外的牆壁，繪上了4隻可愛的黃色小雞，加上鮮明的雞仔嘜旗幟，無非是向大家訴說本地服裝品牌來到第四代（品牌創立時的宣傳海報以3隻小雞表達對生活有豐衣足食及生活安穩的寄望）。眼前的Alicia（譚天韻）和Jennifer（譚天逸），於數年前放下自己已建立的工作，幫助即將退休的父親譚建東，一起擁抱這間由太爺時期已經建立的品牌。

「還記得多年前父親已經有退休計劃，當我們問到品牌的未來將會何去何從的時候，父親只是淡然說到唯有交給外人打理，我們心裏想既然要給外人做，何不由我們嘗試打理？於是毅然辭去銀行財務部的工作，最初抱著『試咗先』的心態去做，轉眼間一做8年，這8年做得很開心。」姊姊Alicia說。

▲ 工作上，兩姊妹並不是順風順水，早年開拓內地市場，最終因為市場不適合而撤離。Jennife說：「港人喜歡薄而暖的內衣，但內地消費者喜歡質地厚的衣物，這一次走錯方向離場，但從中我學懂最大的課題就是要懂得放手，認清未來方向再次出發。」（攝影：黃建輝）

至於主修平面設計， 曾在本地和國外多間設計公司工作的Jennifer，笑言當時決定回到祖業工作感到有點難捨難離。

「我們的家庭非常開明，沒有強迫子女要繼承祖業這回事，就好像以前長輩沒有要求父親打理祖業一樣。以前我有一段時間在國內做有關於物業管理和紅酒的工作，回到以紡織為主的祖業，當然須要時間適應，但我知道父親見我倆回來是暗暗開心的，哈......」妹妹Jennifer笑著說。

永遠學不完

本身對紡織一竅不通的她們，回到祖業的分工是Alicia管理公司財政工作，而Jennifer則主力於marketing範疇，異口同聲地說營運服裝品牌困難在於永遠都有學不完的東西，要緊貼潮流，同時又要兼顧lifestyle的轉變，甚至有考慮過將勤補拙修讀紡織課程，但細想之下覺得還是找對人來做更是適合，於是兩姊妹大家各司其職，做自己最拿手的工作，要將雞仔嘜這老字號慢慢革新過來。

「要將品牌年青化要一點一滴來做，就正如bread & butter這個道理，既要留住老主顧，同時又要吸引新客源。品牌有69年歷史，在不少人腦海裏已對雞仔嘜有著固有想法，認為它是保暖內衣或羊毛底衫的代名詞。因此，今次在炎夏於cafe舉行這個展覽，想帶出一個訊息就是品牌不只是冬天產品，展覽中我們展出很多天然的原材料，叫大家知道原材料正是我們的DNA，亦引伸到今天的雞仔嘜店內除了防敏感的服裝外，亦有防疫用品和濕疹膏等與大眾生活接軌的產品。」Jennifer說。

多年下來，誠然，顧客固有的想法很難打破，那麼你們認為傳統經典的設計（三鈕釦羊毛內衣），是在革新路上的障礙嗎？

「當然不是障礙，這些設計是品牌歷史叫人信任的一部分，不是每個品牌都擁有經典，今天須要的是如何將它配合時代所需，品牌做的是生活上的necessities，以timeless的設計款式為主，亦加入一些時裝元素，例如上季推出質地順滑的森絲維-木代爾內衣，無論是日常穿著打底或睡覺都可以的天然素材服裝。」

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疫下內褲銷量增加

自她倆接手雞仔嘜後，今天這頭「小雞」產品上變得多元化起來，就連女士最後防線的無痕bra top內衣亦有提供，2017年亦開始推出網店，今年還準備Apps方便消費者網上購物。以前以男消費者為主導，現在消費客群男女各佔一半，還少不得童裝系列在市場上取得不俗成績，這數年間慢慢將品牌變得配合大眾步伐，但突然殺出來的疫情，兩姊妹攜手行過的路絕對不好走。

「幸好我們是屬於必須品性質的品牌，持續3年的疫情時裝銷量向下滑，但反觀內褲多了人購買，可能大家對個人衛生變得更是著緊，相比於同行，我們營業額的跌幅算少。此外，疫情來襲令我們上了一課，例如因為前線店員染疫，令我們門市上的調配變得更靈活，這些都是幾年間邊學邊做的寶貴經驗。」Jennifer說。

那麼創業難還是守業難？

「各有各難﹗」Alicia笑著地說。

「能夠以自己理念創造事業，打響了名堂當然開心，因為過程並不容易，成功後亦要留意市場變化。至於守業時亦要創業（創新與時並進），所以兩者都各有難度，因此還是做好自己後，再build up不同市場。」Alicia補充。

▲ 《重新發現雞仔嘜》展覽館內容向大家展示不同的原材料，讓大家了解品牌的DNA。（攝影：黃建輝）

《重新發現雞仔嘜》展覽館

日期：即日起至 31/7

時間：星期二至日 / 11：00am - 7：00pm（逢星期一休息）

地點：上環太平山街2-4號太昌樓地下A號舖stain+



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記者：何偉雄