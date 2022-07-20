【STEM教育】全港小學生運算思維比賽　鳳溪創新小學發明「安心出手」消毒門柄奪冠

▲ 鳳溪創新小學參賽隊伍《哈密瓜特三人組》，勇奪App Inventor組別冠軍。（大會提供相片）

學習編程是大勢所趨，小學生日常學習已逐步融入運算思維。「賽馬會運算思維教育」計劃（CoolThink@JC）舉辦的「全港小學生運算思維比賽2022」踏入第六屆，總決賽已於7月17日在香港教育大學舉行。當中鳳溪創新小學及東華三院鄧肇堅小學分別奪得App Inventor組別及Scratch組別冠軍。

比賽的對象為全港小四至小六學生，目的是推動運算思維教育，鼓勵學生透過編程解決生活中遇到的難題或滿足學習時的需要，啟發學生認識運算思維、提升相關能力，學生可以藉此運用既有的知識或工具來解決問題。今年吸引300隊來自136間小學的隊伍報名參加，40隊脫穎而出進入決賽，其中8隊更獲選入總決賽，角逐冠、亞及季軍等各項殊榮。

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學生因疫情引發創意

最終鳳溪創新小學參賽隊伍《哈密瓜特三人組》勇奪App Inventor組別冠軍，東華三院鄧肇堅小學參賽隊伍《堅醒隊》則奪得Scratch組別冠軍。鳳溪創新小學學生留意到疫情期間，學校的工友每天用大量時間消毒「門柄」，於是發明「安心出手」，用於消毒門柄，保持清潔和手部衛生，減少病菌傳播，並降低了感染病毒的風險。作品令同學老師們更安心地開關門，也提高了清潔工友們的工作效率。

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至於東華三院鄧肇堅小學《堅醒隊》，發明了鍛煉身體的運動體感遊戲「堅肌智」，讓學生在家也能勤做運動，保持身體的健康，並能從中感受學習的樂趣。玩家可以在鏡頭前移動身體，按不同按鈕進行問答或任務，且設有雙人模式，加強學生在遊戲時的運動量，促進社交。

擔任最終評審委員會主席的香港教育大學校長張仁良教授，對參賽者的投入以及作品質素表示欣賞及超出預期，可見運算思維教育在學界發展漸趨成熟。他指今屆作品主題比以往更多元化，結合不同的STEM及人工智能元素，反映本港教師有能力帶領學生於數碼時代中捉緊機遇。他亦寄語學校繼續將編程融入學科教學當中，將知識及技巧融會貫通，進一步將運算思維教育普及化。

鼓勵老師將編程融入教學

「賽馬會運算思維教育」計劃即將踏入第七年，將進一步推動運算思維教育普及化。計劃早前透過「結合運算思維的教學單元設計比賽」，鼓勵教師以校本需要為基礎，把編程融入教學，教授中、英、數、常識等學科知識，並撰寫教學單元及應用程式。首屆比賽獲得40多隊老師組隊報名，9隊優勝隊伍於當日同場接受嘉許。

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責任編輯︰王明芳