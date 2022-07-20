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【變種病毒】當局調整確診個案檢疫安排　即日起染變種病毒本地個案亦可留家檢疫

社會 16:46 2022/07/20

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳永康攝）

本港疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會。

本港今日（20日）新增3,805宗確診個案，錄3,625宗本地個案。根據當局數據，截至7月18日，本港至今有1093宗懷疑Omicron　BA.2.12.1的個案，以及372宗懷疑BA.4或5個案。現時有1.2%至1.5%個案帶Omicron BA.2.12.1，而帶BA.4或5的個案佔0.5%至1%，當局會密切觀察有關情況。

她再引述數據，指連同輸入個案有6成BA.4或5個案沒有病徵、4成4 BA.2.12.1個案沒有病徵；至於本地個案方面，有16%帶BA.4或5個案是無病徵、34%帶BA.2.12.1個案是無病徵。

張竹君表示，當局檢視過有關個案後，發現上述變種病毒的嚴重性等與現時流行的Omicron BA.2沒太大分別，另引述世衞指Omicron BA.5正取代其他變種病毒株，但亦沒發現其有更大的嚴重性。

有見及此，當局調整變種病毒的檢疫安排，由即日起，帶Omicron BA.2.12.1或BA.4或5的本地個案，在隔離及檢疫安排會與其他陽性個案一樣，即如家居許可即可留家檢疫，不會再因為病人帶Omicron變種病毒而將其送到檢疫中心檢疫。

她又指，有關安排由即日起開發，但已在檢疫中心的人士仍需留待至完成檢疫的日子，即不可提早離開檢疫中心回家檢疫。

張竹君指出，現時市民進行快測後陽性會收到隔離令，其後須做PCR複檢，以及等分析結果，當得知是帶變種病毒時可能已在家留了數天，故認為「如再送檢疫設施都不是太有效的隔離情況」，加上現時隔離人士需要佩戴手帶，阻止他們外出，希望有關措施可以更有效及精準控疫。

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記者：郭詩詩

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