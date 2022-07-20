【性騷擾索償】首天上班即遭男僱主性騷擾　印傭入稟索償逾30萬兼要求道歉

▲ 首天上班即遭男僱主性騷擾，印傭入稟索償逾30萬兼要求道歉。（資料圖片）

女印傭於2019年來港工作，首天甫到男僱主住所即遭性騷擾，包括向她裸露性器官及要求性交，印傭拒絕後更被掃帚襲擊，令印傭上班3天後便要求終止合約。女印傭於上周五（15日）透過律師入稟區域法院，指控該男僱主違反《性別歧視條例》，要求對方書面道歉，並就收入損失及感情損害索償逾30萬元。

申索人為1名女印傭，答辯人為劉姓男傭主。

入禀狀指，申索人於2019年7月與答辯人簽訂2年僱傭合約，同年9月30日申索人抵達答辯人住所，同日答辯人向申索人裸露性器官，申索人遂警告答辯人，要求他穿回衣服，否則會離開單位。

入禀狀續指，答辯人當晚趁申索人睡覺時，只穿內衣進入對方睡房觸摸她，申索人驚醒後，答辯人再脫去內衣褲，要求與她性交。申索人即使拒絕，惟答辯人卻以掃帚襲擊申索人，至其左肩膀瘀傷，申索人於是躲至鎖上門的浴室內睡覺。

入禀狀續指，及後連續2天，答辯人仍不斷騷擾申索人，包括當她做家務摸其臀部，裸體進入申索人睡房及要求性交。申索人曾在拒絕後，再度遭答辯人以掃帚襲擊，令她一連兩天均須鎖上浴室睡覺。

入禀狀續指，申索人遂於10月3日與答辯人到中介公司簽署終止僱傭合約，之後返回印尼。申索人曾就事件向平等機會委員會投訴，平機會於2020年7月完成處理投訴。申索人指因答辯人的行為，令她蒙受逾11萬元收入損失，以及逾19萬元感情損害，要求答辯人作出賠償及書面道歉。

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記者：梁錦麟