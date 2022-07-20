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【香港書展】即場訂閱消委會《選擇》最多獲9份禮物　首百名電子消費者可獲隔熱玻璃杯

社會 16:31 2022/07/20

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熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

市民使用安心出行進入香港書展。( 陳永康攝)

書展今日（20日）開鑼。消費者委員會今年以「運動去、健康返」為主題，市民在指定日子（23至25日）前往書展《選擇》月刊攤位（Hall 1B-C24），若訂閱兩年月刊，完成指定任務後最多可獲9份禮品。

「0消費取2份禮品」

書展現場色彩繽紛的打卡牆設有 QR 碼，只需「追蹤」(Follow)《選擇月刊》 Facebook 專頁，並於相關帖文下留言回答攤位號碼，即可獲贈「時尚膠餐墊套 裝」或「實用便攜放大鏡」。另外，「關注」《香港消費者委員會》官方微信公眾 號，於會場出示相關頁面，即可獲贈「潔膚巾」。市民同時參與七月限定的微信公 眾號小遊戲，更有機會獲得「簡約兩用環保袋」。

書展訂閱優惠

為廣大讀者提供訂閱優惠，《選擇》月刊今年書展推出全新禮品，包括「麻質 儲物箱」和印有主題句的「簡約兩用環保袋」，連同「雙層隔熱玻璃杯」和「隨行 保溫瓶」贈送訂戶，鼓勵市民多做運動，健康隨行。

書展會展限定優惠

在7月23至25日，親身蒞臨書展訂閱2年《選擇》月刊的市民，除可獲原有禮品，更可得到額外3份神秘禮品。禮品包括本地花藝師的手作保鮮花「永恆玫瑰」（7月23日）、「日系多用途圍裙」（7月24日）、「輕食木餐具套裝」（7月25日），每天的名額為25份。

電子消費

為方便市民，《選擇》月刊攤位今年更設有八達通及 PayMe 電子消費，不但 訂閱付款時有更多選擇，也可減少疫情期間接觸和使用現金，安心消費。每日頭100名以電子付款方式訂閱的讀者，更可得到「雙層隔熱玻璃杯」。

 

消費者委員會《選擇》月刊

日期：2022年7月20日至26日

地點：灣仔會展書展 Hall 1B-C24

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：余思嵐

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