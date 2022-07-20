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【夏日展覽】夏日睇展推介 「I’M OKAY?」藝術展以女生思緒為主題

休閒消費 16:24 2022/07/20

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夏日炎炎，最適合莫過於去觀賞展覽，既能提高自己的藝術水平，又能夠消暑，可謂一舉兩得。

1.運動燃希望基金舉辦AFTERLIFETM just as beautiful展覽

夏天發起AFTERLIFETM just as beautiful計劃，在香港收集廢棄網球循環再造，是香港首個運動消耗品循環再造計劃，令廢棄網球重獲新生。其中部份收集所得之舊網球，由創意家居設計品牌「住好啲」G.O.D.創辦人楊志超先生(Douglas Young)，親手製作成一系列的藝術品傢俬，將於7月17至31日假銅鑼灣利舞台廣場地下展出。
 
香港每年平均消耗超過200萬個網球，而這些被掉棄的網球最後都會被送往堆填區，對環境構成一定的壓力。除了藝術品傢俬，AFTERLIFETM收集所得的舊網球將會由中源綠科製成橡膠衍生燃料，予本地建造業使用，百份百本地回收再造，減低碳足跡，為香港環保作出貢獻。

最新影片推介：

2. 「I’M OKAY?」藝術展

3 位本地藝術家—CaxtonCax、Celine Ka Wing Lau 及 Dreamwalking Girl 將首次攜手舉辦以女生思緒為主題的「I’M OKAY?」藝術展,希望以作品打破世俗眼光,提醒女生們不要試著討好全世界,即管把開心、悲傷、懷疑、恐懼都幻化成屬於自己的詩。誠實的告訴
自己,是真的 okay 還是 not okay!

展覽將於7月20至29日在上環The Wild Lot舉行,屆時會展出3位本地藝術家的作品,以女生內心感受作主軸,創作出分別關於流逝、亂世中的安慰及夢境的畫作系列。同場並設有互動藝術裝置、分享會、女生塔羅工作坊等活動,而是次展覽部分收益將撥捐「青躍 - 青少女發展網絡」,把藝術及慈善完美結合,希望幫助所有香港年輕女性,能於安全的環境下茁壯成長,實踐理想。

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責任編輯：陳珈希

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