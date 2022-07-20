【家居好物】再生木材製書枱書櫃具環保意義　打造溫暖文藝家居

▲ 懂得擺放一些以柚木、橡木或胡桃木製作的書枱和書櫃，又能為家居添上點點文藝氣息，呈現另一種舒適的生活感。

許多人喜歡北歐或日式的簡約家居風格，原因是這些地方的人，都懂得透過優質的木素材，來建構出減壓自然的生活感，而當中的木製家具就是關鍵因素所在。而懂得擺放一些以柚木、橡木或胡桃木製作的書枱和書櫃，又能為家居添上點點文藝氣息，呈現另一種舒適的生活感。

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書枱篇

circa17 書枱：書枱以百分百 FSC™ 認證的再生柚木製作而成，呈溫暖原木色調，更設有一個方便開關的抽屜存放各式文具。此外，書枱下方亦設有額外抽屜，可用以擺放其他零碎物品，乾淨整齊。($5,950)

hemingway 書枱：書枱以偉大的美國小說家命名，選用實心柚木，充分展現經典時尚的 1950 年代設計，同時提供多個抽屜及隔層空間，可以存放更多文具。($11,950)

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wave 書枱：深受 1960 年代的風格所啟發，沿用精巧細膩的永恆設計，高雅卻低調。以環保柚木製作，配有拉趟式滑軌抽屜，可存放五花八門的文具雜物。($10,750 起)

simply city 靠牆書枱：玩味十足卻實用，靈感源自高聳入雲的摩天大樓，激發其大膽設計。用實心柚木製成。修長的骨幹與簡約輪廓完美配合懸掛式設計，成功騰出空間，不佔用地面。

如是小朋友用的話，書枱並可調較至任何高度。枱下方附有一個拉趟式滑軌抽屜，把文具整齊收納起來，而上方緊接的層板則提供空間存放及排列書本，頂層更可放置裝飾擺設。($5,950)

▲ circa17 書櫃$8,950、儲物箱$695起。(TREE 提供)

書櫃篇



blackbird 書櫃：書櫃源自可持續來源的實心橡木，帶有清新的奶白色調，與型格爽朗的染黑橡木外板形成鮮明對比。以圖形設計的層架能存放書本、文件及各種家品飾物的空間保有時尚韻味，展示自然魅力。($21,950)

▲ blackbird 書櫃$21,950。(TREE 提供)

circa17 書櫃：以百分百來自可持續來源的美國胡桃木匠心打造，各種尺寸的層架提供各式以幾何設計組成的實用空間，並附有一個額外抽屜，把零碎物件整齊收納。不論靠牆還是獨立放置，單獨使用抑或與同系列其他兩款書櫃搭配使用，更可以配置儲物箱，置於層架上，妥善地把物品整齊收起，融入書櫃中。($8,950)、(儲物箱 $695 起)

記者：郭秀芳